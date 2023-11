Eine der besten neuen Serien bekommt keine Staffel 2, weil Netflix gerne mal Fan-Lieblinge absägt

Vor 13 Jahren brachte der Kult-Regisseur Edgar Wright Scott Pilgrim in die Kinos, jetzt hat eine neue Netflix-Serie nochmal nachgelegt. Bildquelle: Netflix

Scott Pilgrim Takes Off wird wahrscheinlich keine zweite Staffel bekommen. Das haben die Verantwortlichen hinter der neuen Hit-Serie höchstpersönlich bestätigt. Doch dahinter steckt eigentlich ein trauriger Grund: Weil Netflix gerne mal Fan-Lieblinge einstellt, haben sich die Macher von Scott Pilgrim von Anfang an selbst auf eine Season beschränkt.

Für den Fall der Fälle gar keine Staffel 2 planen

Fans sollen nicht enttäuscht werden: Der Comic-Autor und Produzent der neuen Serie Bryan Lee O’Malley wollte damit vermeiden, potenziell Fans zu enttäuschen, sollte Netflix Scott Pilgrim nach einer Staffel den Stecker ziehen. Im Interview mit Rolling Stone erklärt er:

Die Leute beschweren sich ständig darüber, dass TV-Serien nach nur einer Staffel eingestellt werden. Also wollten wir uns von Anfang an nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und haben versucht, gleich eine Season zu entwerfen, die in sich selbst abgeschlossen werden.

Für Season 2 gibt es jetzt keine Idee: Damit ist eine zweite Staffel für Scott Pilgrim hebt ab zum aktuellen Zeitpunkt sehr unwahrscheinlich. O’Malley und sein Kollege Ben David Grabinski führen im Interview weiter aus, dass sie im Moment schlichtweg auch keine Ideen für eine weitere Season haben.

Scott Pilgrim ist wirklich abgehoben: Mit Scott Pilgrim haben sie erzählt, was sie erzählen wollten und sind mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Bei Rotten Tomatoes kommt die Serien-Adaption des Kult-Comics (zu dem es übrigens auch einen fantastischen Kinofilm gibt) mit einem Kritiker-Durchschnitt von stolzen 98 Punkten daher, Zuschauer zücken nur 86 Prozent.

2:07 Scott Pilgrim ist zurück! Erster Trailer zur neuen TV-Serie von Netflix

Hat Netflix ein Cancel-Problem?

Tatsächlich hat Netflix schon öfter den Unmut seiner Abonnenten auf sich gezogen, nachdem heißgeliebte Serien eingestellt wurden, die eigentlich noch nicht zu Ende erzählt wurden.

Netflix' Serien-Friedhof: Das aktuellsten beziehungsweise Beispiele dafür wären Shadow and Bone oder auch Warrior Nun. Aber auch weitere Fan-Lieblinge wie The OA, Glow, 1899 oder Inside Job und Mindhunter wurde bereits unzeremoniell der Stecker gezogen.

Zu dem Statement von Bryan Lee O’Malley hat sich mit Jorge R. Gutierrez übrigens ein weiterer kreativer Kopf geäußert, der aus demselben Grund seine Animationsserie Maya and The Three ähnlich konzipiert hatte: Sein Projekt für Netflix war auch auf nur eine Staffel ausgelegt, damit eine potenzielle Einstellung die Geschichte nicht gefährden würde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Interessiert ihr euch dafür, was aktuelle sonst bei Netflix passiert, dann erfahrt ihr unter den folgenden Links alles Weitere dazu:

Was haltet ihr davon, dass Netflix gerne mal den ein oder anderen Fanliebling einstellt und deswegen Serien-Schöpfer ihre Projekte von Anfang an auf eine Staffel beschränken? Welche eingestellte Serie (von Netflix oder auch anderen Streaminganbietern) hat euch am meisten wehgetan? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!