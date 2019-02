Ab heute könnt ihr eure Freunde zu einer Woche kostenlosen Piratendaseins in Sea of Thieves einladen. Die Aktion beginnt ab 15:00 deutscher Zeit, wie ein Countdown auf der offiziellen Website des Spiels verkündet. Wenn ihr also Sea of Thieves auf PC oder Xbox One besitzt oder es mit dem Abo-Service Xbox Game Pass gespielt habt, bekommt ihr dort drei Codes, um sie an werdende Piraten eurer Wahl zu schicken.

Zudem gibt es heute ein kleineres Update für Sea of Thieves, das hauptsächlich Komfortverbesserungen liefert, aber mit der »Mercenary Voyage« auch eine neue Mission bringt, die speziell auf das Spielen mit Freunden ausgelegt ist.

Mehr: Müssen Piraten böse sein? Rare erinnert an Piraten-Kodex in Sea of Thieves

Großes für 2019 geplant

Das ist aber nicht alles, Rares Chefproduzent Joe Neate gab via Livestream »Inside Xbox« bekannt, dass 2019 ein »Mega-Update« für Sea of Thieves ansteht, das am 20. März offiziell vorgestellt werden soll. Dann soll das Abenteuerspiel Features und Verbesserungen bekommen, die beim Entwickler in den vergangenen Monaten im Gespräch waren:

Sea of Thieves Arena: Der neue Arena-Modus, eine neue kompetitive Spielvariante, lässt euch mit eurer Crew gegen andere Spieler-Gruppen antreten. Dieser separate Modus dürfte das große Hauptargument des Mega-Updates sein.

Möglichkeit, Crossplay abzuschalten: Noch bevor der Arena-Modus veröffentlicht wird, soll die Möglichkeit intergriert werden, die Crossplay-Funktionalität von Sea of Thieves auszuschalten. Rare möchte damit dem kompetitiven Geist des Modus gerecht werden, wenn Xbox-Spieler sich beispielsweise durch PC-Spieler aufgrund der Maus-Tastatur-Steuerung unterlegen fühlen.

Haustiere: Piratige Pets wie Affen und Papageien sind obligatorisch für raubeinige Seeräuber und bereits seit den frühen Tagen von Sea of Thieves im Gespräch. Mit dem Mega-Update sollen sie endlich kommen. Dann sind die Tiere als kosmetische Items im Shop erhältlich, bieten also keine spielerischen Vorteile.

Quests-Überarbeitung: Zusammen mit mehr Story-Lore zum Entdecken enthält das »Mega-Update« eine komplette Überarbeitung des bestehenden Quest-Systems.

Sea of Thieves wieder im Aufwind - Neuer Hype auf Twitch, sogar Fortnite-Star Ninja spielt