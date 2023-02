Season 2 für CoD Warzone 2 und MW2 spaltet die Fans in zwei Lager

Season 2 von Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist endlich da und bringt neue Spielmodi, eine neue Karte und neue Waffen mit. Die Community ist sich aber nicht einig, ob das Update nun eine gelungene Erweiterung oder ein Griff ins Klo ist.

Den Trailer zur neuen Season könnt ihr euch erstmal hier ansehen:

Gespaltene Meinung

Der bekannte CoD-Insider und Content Creator ModernWarzone fragte seine Follower, ob die neue Season eher ein Win (W) oder ein Lose (L) sei. Mit 64 Prozent zufriedenen Fans zeichnet sich hier noch ein relativ positives Bild ab. Zumal schon über 55.000 User abgestimmt haben:

Auf Steam sind die Spieler etwas weniger zufrieden: Am Release-Tag der zweiten Season, also am 15. Februar erhielt das Spiel 493 positive, aber auch 457 negative Rezensionen. Bei den bisherigen Bewertungen des 16. Februars fallen die negativen Meinungen sogar etwas höher aus.

Natürlich muss beachtet werden, dass es sich hierbei nur um die Ersteindrücke handelt. Season 2 ist erst frisch erschienen, vieles muss sich erst langfristig zeigen - interessant sind die bisherigen Meinungen aber trotzdem.

Das sagen die Profis

Das meiste Lob erhält aktuell die neue Map Ashika Island. ModernWarzone erkennt aber selbst bei der kleinen Karte den andauernden Kritikpunkt an Warzone 2 wieder:

Ashika Island ist spaßig, aber es fühlt sich immer noch an, als würde man für einen Sieg zu einem langsamen Spielstil gezwungen werden. Nicht wirklich, was vorherige Rebirth-Island- Spieler hören wollen, aber das ist meine Erfahrung nach den ersten zwei Stunden. Hyperaggressiv spielen = Tot.

Die neue Shotgun ist seiner Meinung nach übrigens enorm stark, einen kleinen Gameplay-Ausschnitt seht ihr hier:

Wenn ihr die drei neuen Waffen freischalten wollt, solltet ihr mal bei folgendem Guide vorbeischauen:

Auch der bekannte Influencer JGOD hat viel Spaß mit Ashika Island, beanstandet jedoch weiterhin die kurze TTK (Time to Kill). Er ist jedoch erfreut, dass es keine KI-Gegner zum Launch auf die Karte geschafft haben.

Content Creator KRNG Espresso genießt ebenso die neue Map:

Ich habe Ashika Island (Resrugence) bei meinen heutigen Matches wirklich genossen. Das Pacing fühlte sich für die ersten Runden ohne die “movement metas” gut an. Ich habe die meisten Spiele gerockt. Freue mich schon auf weitere.

Er hebt aber auch hervor, dass er sich glücklich fühlt, ohne ständige Crashes davonzukommen – im Gegensatz zu vielen anderen. Das ist auch eine der größten Kritikpunkte bei anderen Spielern.

Weiterhin technische Probleme

Auf Twitter schreibt Excellence, dass er gar nicht zum Spielen kommt, weil der Titel ständig bei ihm crasht. Auch Steam-User purgatxrial kritisiert ähnliches in einer Rezension:

Season 2 crasht mehr als betrunkene Autofahrer. Mit jedem Update wird es schlimmer, hätte gerne mein Geld zurück.

User Trantor ist dagegen mit dem wenigen Content unzufrieden:

Das Update bringt nur eine neue Map und Spielmodi, die niemand wollte. Wie wär’s, wenn man die Spielerzahl von DMZ für 4 Spieler erhöht? Es ist der einzige gute Spielmodus. Traurig.

Twitter-User Gilly sieht ebenso viele positive, wie auch negative Punkte an Season 2:

Ich kann mich nicht zwischen einem Win oder einem Lose entscheiden, weil ich in der Mitte bin. Das Looten ist noch immer clunky, es ist wirklich schwer zu sagen, was auf dem Boden liegt. Resurgence sollte keine Backpacks haben. Es ist nicht nötig, da es ein deutlich schnellerer Spielmodus ist. Außerdem brauchen wir wirklich dringend Pings auf der Minimap.

So geht es weiter: Einem zuverlässigen Insider zufolge soll Modern Warfare 2 nun doch keinen Zwei-Jahres-Plan verfolgen. Die Gerüchte über CoD für 2023, 2024 und 2025 könnt ihr hier nachlesen:

Habt ihr schon in die zweite Season reingespielt? Was haltet ihr bisher vom Update? Bietet euch Ashika Island eine angenehme Abwechslung zu den großen Maps oder seid ihr enttäuscht, dass Modern Warfare 2 im Multiplayer kaum neue Inhalte bekommen hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!