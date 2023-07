Nur sechs Zeilen zu Stardew Valley 1.6 reichen und es hagelt Lob: »Was für eine Legende«

Bald erscheint für das mehr als sieben Jahre alte Stardew Valley ein neues Content-Update.

Von Stardew Valley, so kann wohl inzwischen wohl behaupten, haben die meisten Spielerinnen und Spieler schon einmal gehört. Die pixelige Farming-Simulation wurde nach ihrem Release 2016 zu einem Steam-Phänomen, das auch heute noch zahlreiche Fans hinter sich vereint, wie die ungebrochen hohen Spielerzahlen beweisen. Nun skizziert der Entwickler die Inhalte des nächsten großen Updates.

Diese Neuerungen stehen schon fest

Schon vorneweg sei gesagt: Ein Releasedatum oder auch nur einen Zeitraum für Stardey Valley 1.6 verrät uns Concerned Ape leider noch nicht. Dafür gibt es eine kleine Liste neuer Inhalte, die fest für das nächste Update eingeplant sind.

Fans dürfen sich also auf ein neues Festival, neue Gegenstände, zusätzliche Dialoge, Geheimnisse und mehr freuen. Ob es sich bei den drei Fragezeichen um eine bestimmte, noch geheime Neuerung handelt, oder einfach noch nicht alle Neuerungen feststehen, kann momentan nicht gesagt werden.

Tatsächlich wissen wir aber schon ein wenig mehr über das große Update, denn dieses wurde schon im April explizit angekündigt. Damals versprach ConcernedApe, dass mit Version 1.6 das Modden einfacher werden würde und mehr durch Mods verändert werden könne.

Insgesamt soll das Update aber kleiner als 1.5 werden. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Solo-Entwickler gerade schon an seinem nächsten Projekt arbeitet.

Fans sind außer sich vor Freude

Bei den Fans kommt die Ankündigung außerordentlich gut an. Schließlich ist der Release des letzten großen Updates schon etwa drei Jahre her. Auf Twitter und Reddit geben sehr viele Spielerinnen und Spieler ihre Begeisterung kund, wie etwa andrewhayes:

Oh mein Gott, ich dachte es wäre vorbei und wir müssten auf Haunted Chocolatier [das nächste Projekt des Entwicklers] warten.

Und Omni ist sich schon jetzt sicher, dass Update 1.6 großartig wird:

Das Stardew Valley Update verdient es, Spiel des Jahres zu werden.

Auf Reddit trifft GnawXir die Meinung vieler anderer Fans, mit einer kleinen Lobrede auf den Solo-Entwickler:

Ich muss sagen, obwohl Stardew Valley nicht wirklich meine Art von Spiel ist, empfehle ich es immer jedem von dem ich denke dass er oder sie das Genre mögen könnte. Ich habe mehrere Kopien des Spiels an meine Freunde verschenkt. Alles nur, weil die Unterstützung des Entwicklers absolut großartig ist und er jeden Cent verdient.

Spielt ihr selbst aktiv Stardew Valley oder habt es schon mal ausprobiert? Seid ihr ebenso begeistert von dem Titel und seinem Entwickler? Was erwartet ihr euch von Update 1.6 und was haltet ihr von den Inhalten, die nun angekündigt wurden? Welches Feature wünscht ihr euch am dringendsten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!