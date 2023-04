Steam-Hit Stardew Valley bekommt ein Update, das Grundlagen für die Zukunft schafft

Stardew Vally erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Ein neues Update soll das Modden in Zukunft vereinfachen.

Mit Version 1.5 bekam Stardew Valley Ende 2020 ein gewaltiges Update, das so einiges an Content zu der Farmers-Life-Simulation hinzugefügt hat. Im Nachtest sorgte dieser gemeinsam mit den vorherigen Patches sogar für eine Aufwertung.

Im vergangenen Jahr deutete ConcernedApe bereits an, dass es sogar noch ein 1.6 Update geben wird. Nun meldete er sich auf Twitter zu Wort, um den Fans seiner Spiele zu versichern, dass derzeit hier sogar sein Fokus liege.

Stardew Valley wird ein 1.6 bekommen. Es wird größtenteils Änderungen enthalten, die Moddern zugutekommen.[...] Aber es wird auch neue Inhalte geben, jedoch viel weniger als mit 1.5. Ich nehme extra eine Pause von Haunted Chocolatier (HC), um hieran zu arbeiten. Danach geht es mit HC weiter. ConcernedApe

Die Neuerungen für Modder sollen zweierlei bewirken. Zum einen soll das Modden schlicht einfacher werden, und zum anderen soll mehr durch Mods verändert werden können. Hobbyentwickler dürften also nach Erscheinen von 1.6 ihre Kreationen noch ausweiten können, da sie auf noch mehr Teile des Spielcodes zugreifen und diese umfangreicher denn je verändern können.

Das könnte für die ohnehin bereits sehr aktive Community ein Segen sein, der die Grundlage für eine lebendige Zukunft des Titels schafft.

ConcernedApe`s neues Spiel

Das bereits im Tweet erwähnte neue Baby von dem Ein-Mann-Entwickler, Haunted Chocolatier, wurde 2021 enthüllt und dreht sich rund um die Schokoladenherstellung. Der Spieler sammelt Ressourcen, stellt die beliebte Süßigkeit in dutzendfacher Vielfalt her und verkauft diese in seinem eigenen Laden.

Allerdings soll dies laut ConcernedApe nur der Kern-Gameplay-Loop sein. Es soll Zahlreiches geben, was für Abwechslung sorgt - Stardew Valley ist ja auch weit mehr als eine simple Farming-Simulation.

Weder für Haunted Chocolatier, noch für das 1.6 Update von Stardew Valley 1.6 gibt es bisher einen konkreten Releasetermin. Es bleibt also abzuwarten, wann die scheinbar angestrebte Zukunft des Moddings für den Langzeithit eingeläutet wird.

Seid ihr noch immer am Farmen, Minen, Fischen oder Tiere züchten? Oder habt ihr Stardew Valley längst zu den Spieleakten gelegt? Nutzt ihr Mods und seid deshalb vielleicht besonders gespannt, auf das neue Update? Schreibt uns eure besten Geschichten und Einschätzung zur Zukunft des Titels doch gerne mal in die Kommentare!