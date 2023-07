Spieler entdeckt rührendes Feature nach 2000 Stunden in Stardew Valley und die Community schmilzt dahin

Die Optionen in Stardew Valley beim Dekorieren des eigenen Hauses sind mitunter überraschend niedlich und herzerwärmend.

Wer in einem Spiel 2000 Stunden seiner Lebenszeit verbringt, der ist oft überzeugt, so gut wie jedes Geheimnis dieser Spielwelt zu kennen. Doch wie leicht sich darin geirrt werden kann, erlebte kürzlich ein Stardew Valley Spieler. Und von dem, was er entdeckte, war die Community mehr als verzückt.

Aus Versehen Überschuss an Rührung

Beim Umdekorieren seines Hauses vertat sich Reddit-User youkaymelis und stellte ein Stofftier versehentlich auf einem Bett, anstatt am beabsichtigten Ort ab. Was geschah, überraschte den nach eigenen Angaben mehr als nur erfahrenen Spieler:

Ich habe mehr als 2000 Stunden in diesem Spiel und habe gerade per Zufall herausgefunden, dass ihr eure Stofftiere ins Bett legen und zudecken könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Und obschon Stardew Valley inzwischen seit gut sieben Jahren auf dem Markt ist, scheint er nicht der einzige zu sein, der dieses zugegeben herzerwärmende Feature bisher nicht kannte.

JustAnotherNobody_89: Was?! Ich wusste nicht, dass das geht.

CheekyLando88: Das ist die tollste Entdeckung seit einer ganzen Weile.

nutnutmeg: Oh mein Gott! Danke Dir, das ist so süß!

crimson_remote: Ich muss sofort meinen Bären ins Bett kuscheln! Ich kann es nicht glauben, das ist fantastisch.

Wie kann ein Stofftier in ein Bett gelegt werden? Es scheint sehr simpel zu sein. Ihr hebt einfach ein beliebiges Plüschi hoch und platziert es auf einem Bett. Stilecht und noch herzlicher wirds, wenn ihr direkt am Bett dafür steht, um eure kleinen Freunde liebevoll eingekuschelt einschlafen zu lassen.

Und wenn ihr eure Leidenschaft für die Kombination von Lebenssimulation, Wirtschafts- und Landwirtschaftssim mal in einem ganz anderen Setting und Zeitalter ausleben wollt, dann ist sicher Roots of Pascha etwas für euch. Klassische Stofftiere gibt es dort allerdings wahrscheinlich noch nicht, nur ihre prähistorischen Vorläufer.

0:40 Roots of Pacha: So hätte Stardew Valley vor 10.000 Jahren ausgesehen

Wie findet ihr das Feature? Kanntet ihr die Funktion vielleicht selber schon und wart in keinster Weise überrascht? Mögt ihr vielleicht eine kleine Facette von Stardew Valley verraten, die ihr irgendwann einmal für euch entdeckt habt und die euch aus den Socken haute? Schreibt uns doch gerne in die Kommentare und berichtet von euren schönsten Erlebnissen in dem Steam-Hit.