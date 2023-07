Marvel löst nach 10 Jahren endlich eine fast vergessene Post-Credits-Szene auf

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet er Schluss-Gag von Thor: The Dark World im Marvel Cinematic Universe nochmal relevant wird? Bildquelle: Disney/Marvel Comics

Mit Secret Invasion ist vor Kurzem die neueste Marvel-Serie auf Disney Plus gestartet. Und dabei wird nach knapp zehn Jahren endlich eine fast vergessene Post-Credits-Szene aufgelöst, an die sich vielleicht nur die hartgesottensten MCU-Fans erinnern.

Erinnert ihr euch noch daran, als nach den Geschehnissen von Thor 2 ein sogenanntes Frost-Biest durch London tobte? Wir können es euch nicht verübeln, wenn nicht. Bis heute blieb unbeantwortet, was aus dem außerirdischen Ungetüm wurde, doch Secret Invasion liefert jetzt die Antwort.

Spoiler-Warnung! Seid dabei vor Story-Spoilern zur zweiten und noch kommenden Episoden von Secret Invasion gewarnt. Denn auch wenn Folge 3 der Marvel-Serie um Nick Fury (Samuel L. Jackson) noch nicht angelaufen ist, lässt sich schon jetzt ziemlich genau vorhersagen, auf was diese Enthüllung hinausläuft.

Woher die Super-Skrulls im MCU kommen (werden)

Noch immer hier? Na gut. Sagt später bloß nicht, wir hätten euch nicht gewarnt! In Secret Invasion dreht sich die Handlung um eine Verschwörung der Skrulls, die insgeheim über Jahrzehnte hinweg die mächtigsten Organisationen und Regierungsvertreter der Erde unterwandern.

Super-Skrulls im MCU: Der Skrull-Anführer Gravik (Kingsley Ben-Adir) verfolgt dabei aber einen zusätzlichen Plan - wie in Folge 2 von Secret Invasion enthüllt wird: Mithilfe zweier Wissenschaftler will er sich selbst und seinen treuesten Untergebenen Superkräfte bescheren - also sogenannte Super-Skrulls verschaffen, wie wir sie schon aus den Marvel-Comics kennen.

In den Marvel-Comics gibt es nicht die Super-Skrulls, sondern den einen Super-Skrull, der auf den Namen Kl'rt hört ... Fragt uns nicht, wie man den ausspricht. Bildquelle: Marvel Comics

Helden und Schurken anstelle der Fantastic Four: Im Gegensatz zu den Marvel-Comics dient dazu aber nicht die DNA der Fantastic Four, die erst noch im Zuge ihres eigenen Kinofilms zum MCU stoßen müssen. Stattdessen kommen dabei die genetischen Proben einiger alter Bekannter zum Einsatz:

Der Extremis-Virus aus Iron Man 3 ersetzt die Kräfte von Johnny Storm

Die übermenschliche Stärke von Cull Obsidian aus Avengers: Infinity War und Endgame ersetzt die Kräfte von Ben Grimm a.k.a. Das Ding

Die Dehnbarkeit von Groot aus Guardians of the Galaxy ersetzt die Kräfte von Reed Richards a.k.a. Mr. Fantastic

Die Tarnfähigkeit des Frost-Biests aus Thor 2 ersetzt die Kräfte von Sue Storm a.k.a. The Invisible Woman

Kleiner Trip in die Vergangenheit gefällig? Thor 2 etablierte bereits, dass sich das Frost-Biest komplett unsichtbar machen kann. Und nachdem die Post-Credits-Szene des Films jahrelang als simpler Witz ohne tieferen Sinn abgetan wurde, erfüllt sie jetzt in Secret Invasion doch noch einen zusätzlichen Zweck. Besagte Szene könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

Offizielles Material zu Secret Invasion (bei Minute 01:42) hat immerhin bereits vorweggenommen, dass Graviks Plan, Super-Skrulls zu erschaffen, von Erfolg gekrönt sein wird. Damit bleibt vor allem spannend, was Nick Fury Gravik und seinen Super-Skrulls entgegenzusetzen hat.

Secret Invasion ist am 21. Juni 2023 auf Disney Plus gestartet, seitdem erscheint jeweils eine der insgesamt sechs Episoden im wöchentlichen Takt.

