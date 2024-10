Die Story von Space Marine 2 wird schon am 10. Dezember fortgesetzt - als Prime-Serienfolge

Warum schaut Titus denn so grimmig? Seine Geschichte wird doch in der Amazon-Serie Secret Level bald weitergehen.

»Wie bitte? So endet Space Marine 2?« Das dachten sich vermutlich viele Warhammer-Fans, die mit einem fiesen Cliffhanger aus dem neuen Spiel entlassen wurden.

Einen epischen Kampf und eine überraschende Enthüllung später sitzen wir also vor unseren Bildschirmen und denken uns dramatisch »Bis ich erfahre, wie es weitergeht, bin ich sicher schon alt und grau!«

Weit gefehlt! Wir werden jung und knackig sein! Die Amazon-Serie Secret Level wird nämlich da weitermachen, wo Space Marine 2 aufgehört hat!

Titus Geschichte geht schon im Dezember weiter

Saber Interactive gibt bekannt, dass die Warhammer-Folge in der Gaming-Serie Secret Level auf Amazon die Story rund um Titus weiterführen wird. Auf der offiziellen Website von Warhammer, schreibt Games Workshop konkret:

»Ja, das ist Titus und was ist das für ein schicker Lorbeer auf seinem Helm? Wenn du das Spiel abgeschlossen hast, dann weißt du es bereits! Diese Animationsserie folgt dem Ende des Videospiels wie ein... Secret Level. «

Damit nicht genug: Die Show erscheint schon am 10. Dezember 2024 auf Amazon Prime Video! Also werden wir schon in wenigen Wochen erfahren, wie das Abenteuer des Space Marines weitergeht.

Clive Standen (Vikings, Robin Hood) wird Commander Titus aus Space Marine 1 und 2 natürlich wieder seine Stimme leihen und in ein neues Abenteuer aufbrechen.

Achtung, Spoiler! Wenn ihr Warhammer 40.000: Space Marine 2 noch nicht zu Ende gespielt habt, dann lest ihr lieber nicht weiter!

Wie endet Space Marine 2?

Am Ende des zweiten Teils schließt sich Titus mit dem Ordensmeister der Ultramarines Calgar zusammen, um die Mächte des Chaos zu besiegen. Für den vorläufigen Sieg erhält er von seinem neuen Verbündeten einen Helm, der mit kaiserlichen Lorbeeren geschmückt ist.

Danach wird Titus auf eine neue Mission eingeladen und achja… da war ja noch was! Quintus ist nicht der, der er vorgibt zu sein - ihr wisst schon, der große Twist am Ende.

Worum geht es bei der Serie Secret Level?

Die Amazon-Serie erzählt neue Geschichten aus verschiedenen Videospiel-Universen. Jede der 15 Folgen wird ein Spiel behandeln. Mit dabei sind neben Warhammer 40.000 unter anderem auch Unreal Tournament, Dungeons & Dragons, Armored Core oder God of War.

Zuletzt wurde auch die Besetzung bekannt gegeben, die aus einigen Stars wie zum Beispiel Keanu Reeves und Arnold Schwarzenegger besteht.

Das neue Projekt wird von vielen Fans heiß erwartet, denn wer kann schon »nein« zu neuen Geschichten aus seinem Lieblings-Universum sagen? Ob die Serie ihrem Hype gerecht werden kann, sehen wir dann im Dezember!