2019 erscheint mit Sekiro: Shadows Die Twice das nächste Spiele von From Software, den Machern von Dark Souls. Dem ersten Trailer nach zu urteilen handelt es sich erneut um ein anspruchsvolles Action-Rollenspiel. Als Publisher ist Activision mit an Bord, die zuvor noch nicht mit From Software zusammengearbeitet haben.

In Sekiro steuern wir einen untoten Krieger in einem finsteren japanisch angehauchten Fantasy-Szenario. Zu unseren wichtigsten Werkzeugen scheint ein Greifhaken zu gehören, mit dem wir uns sowohl durch die Landschaft katapultieren als auch Feinde festhalten.