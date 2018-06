Serious Sam 4: Planet Badass schmeißt euch nicht nur ein oder zwei Gegner vor den Latz - sondern gleich 100.000. Damit setzt der Shooter des kroatischen Entwicklers Croteam zwar aufs klassische Gameplay, nutzt aber auch die Vorzüge der modernen Technik.

Ein Redakteur der Seite VG247 hat den Titel auf der E3 2018 bereits anspielen können und bestätigt die enorme Anzahl von 100.000 gleichzeitig dargestellten Feinden auf dem Monitor. Die deutlich größeren Gebiete haben demnach wohl einen tieferen Sinn, und lehnen sich nicht nur an den Open-World-Trend der vergangenen Jahre an.

Alle News und Informationen zur E3 2018

Same same, but different

Serious Sam 4 wird das aus den Vorgängern bekannte Konzept fortführen. Will heißen: Wir ballern uns in verschiedenen Leveln durch zahlreiche Gegnertypen und nutzen dafür ein ganzes Arsenal an Waffen. Damit das nicht langweilig wird, setzen wir uns auch in diverse Fahrzeuge.

So steuert Held Sam unter anderem ein Motorrad, aber auch abgedrehte Karren, wie einen Mähdrescher und das Papamobil. Wann Croteams Ego-Shooter erscheinen wird, ist noch unbekannt.

Serious Sam 4: Planet Badass - Screenshots ansehen