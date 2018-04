Serious Sam 4: Planet Badass - Mit erstem Trailer offiziell angekündigt

Auf der Reboot-Entwicklerkonferenz in Kroatien wurde der neuste Ableger der Serious-Sam-Reihe mit einem Trailer vorgestellt. Serious Sam 4: Planet Badass heißt die Fortsetzung und wird vermutlich wieder Gegnerwelle um Gegnerwelle bieten, die dem schießwütigen Hauptcharakter entgegenschwappen.

So richtig viel verrät der Trailer nämlich nicht und zeigt nur Sam, wie er auf einem Motorrad in die Richtung einer riesigen Gegnermasse düst. Entwickler Croteam kündigt allerdings an, dass es zur E3 im Juni mehr Infos geben wird. Auch die Steam-Seite hält sich momentan noch bedeckt und gibt sich mit Infos knauserig.

Entwicklung schon 2013 bestätigt

Dass sich ein vierter Teil in Entwicklung befindet, ist allerdings für Fans nicht allzu überraschend. Schon 2013 sprachen die Entwickler während einer Humble-Bundle-Aktion über Serious Sam 4.

Damals konnten sich Spieler für einen schmalen Taler fast die gesamte Palette an Serious-Sam-Spielen holen. Mit dem Geld wollten die Macher die Entwicklung der Fortsetzung mitfinanzieren. Scheinbar war die Aktion, wenn auch etwas verspätet, ein Erfolg.