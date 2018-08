Barry Hawkins konnte die Riot-Gründer nicht überzeugen, dass Vergewaltigungswitze in der Firma keinen Platz haben und nahm seinen Hut. Das erzählt der ehemalige Produktmanagement-Direktor von League of Legends In seinem Blog. Er arbeitete von 2012 bis 2014 bei Riot Games und wechselte danach zu Blizzard. Hawkins ist einer von vielen aktuellen und ehemaligen Angestellten, die mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gingen, nachdem ein Kotaku-Report die jahrelange frauenfeindliche Kultur bei Riot Games aufdeckte.

Nach eigenen Angaben hatte Hawkins versucht, das Problem ganz oben in der Firma anzusprechen - und damit seine eigene Zukunft bei Riot ruiniert, ohne irgendetwas bewirken zu können.

I am often asked, "Why did you leave Riot?"



I usually say something like, "Cultural differences emerged between myself and some of senior leadership, so I chose to leave."



In light of what has publicly surfaced the last few weeks…https://t.co/5Ya3MsslKa https://t.co/pC61omHIYP