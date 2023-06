Shadow Gambit: Noch bis zum 26. Juni die Demo spielen

Wenn ihr Lust darauf habt, den Anfang von Mimimis neuer Echtzeittaktik Shadow Gambit: The Cursed Crew auszuprobieren, könnt ihr das noch bis zum 26. Juni auf Steam tun. In der Demo ist der mehrteilige Prolog des Spiels enthalten. Der ist auch gleichermaßen das Tutorial.

In der Demo lernt ihr unter anderem die Hauptfigur Afia Manicato kennen. Sie will den Schatz des toten Piratenkapitäns Mordechai heben, braucht dazu aber schlagkräftige Unterstützung: unter anderem ein Geisterschiff mit einem eigenen Willen. Und das muss erst aus den Ketten der fiesen Inquisition befreit werden.

Wie gut, dass Afia untot und deswegen magisch und deswegen mit ziemlich coolen Fähigkeiten ausgestattet ist. Anders als in den früheren Spielen von Mimimi (Shadow Tactics, Desperados 3) geht es in Shadow Gambit nicht semi-realistisch, sondern ziemlich fantastisch zu. Da werden Gegner magisch in der Zeit eingefroren, da werden Büsche in die Landschaft gezaubert, da wird sich in den Rücken der Feinde teleportiert.

8:03 Shadow Gambit angespielt - So sieht das nächste Echtzeittaktik-Highlight in Bewegung aus

Wir haben Shadow Gambit: The Cursed Crew bereits etwa acht Stunden selbst gespielt und sind schon jetzt ziemlich sicher, dass das Piratenabenteuer den bereits bekannten Spielen des Münchner Studios in Nichts nachstehen wird. Ob das wirklich so ist, werden wir auch bald erfahren, die Echtzeittaktik soll bereits am 17. August erscheinen.