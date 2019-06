Shenmue 3 bekommt neuen Gameplay-Trailer, Kiai!

Nach viel zu vielen Verschiebungen ist es im November 2019 endlich soweit: Shenmue 3 erscheint für PC. Passend dazu veröffentlichen die Entwickler auf der PC Gaming Show im Rahmen der E3 2019 einen brandneuen Gameplay-Trailer, der sich vor allem um Action dreht.

Darin sieht man Hauptfigur Ryo Hazuki beim Kung Fu, außerdem verfolgen wir eine ... naja ... Verfolgungsjagd, in der wir ein paar Schergen ordentlich aufmischen. Kloppereien werden in Shenmue 3 eine ähnlich große Rolle spielen wie in den Vorgängern, aber natürlich drehen sich viele andere Teile des Spiels um die Lebenssimulation, den Alltag der Menschen in der Spielwelt und so weiter. Wirklich große neue Ankündigungen haben die Entwickler allerdings nicht mehr der Welt zu teilen. Den Trailer findet ihr hier:

Der Trailer bestätigt erneut, dass Shenmue 3 nicht auf der Xbox One und auf dem PC exklusiv für den Epic Game Store erscheint. Alle weiteren Infos zur PC Gaming Show, den übrigen E3-Pressekonferenzen und allen wichtigen Neuankündigungen bekommt ihr in unserem riesigen Livestreaming-Programm. Alle Infos dazu: