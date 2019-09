Backer von Shenmue 3 bekommen eventuell doch keine Steam-Keys

Die Entwicklungsgeschichte von Shenmue 3 ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nachdem Ys Net den Backern in der Vergangenheit trotz des Epic-Exklusivdeals Keys für Steam versprach, rudert das Studio nun wieder zurück.



In einem neuen Blogpost geben sie an, dass die Verhandlungen mit Valve diesbezüglich noch nicht abgeschlossen sind. So gebe es die Möglichkeit, dass Kickstarter-Backer nun doch keinen Key für Steam erhalten. Das hänge ganz davon ab, wie die Verhandlungen mit Valve letztendlich ausgehen. Ursprünglich sollten Kickstarter-Backer die Keys für Valves Distributionsplattform etwa ein Jahr nach Release der Epic-Version erhalten.

Die turbulente Entwicklungsgeschichte von Shenmue 3

Die Refund-Periode hat begonnen

Bereits Anfang September erklärte der Entwickler die Bedingungen zum Refund. Die führt er in seinem neuen Blogpost weiter aus. Nach wie vor müsst ihr eure Rückerstattung über eine Umfrage beantragen, die Fangamer seit einigen Tagen an alle Backer verschickt. Die Details sehen wie folgt aus:

Start der Refund-Periode: 20. September 2019

20. September 2019 Ende der Refund-Periode: 3. Oktober 2019 04:49 Uhr

3. Oktober 2019 04:49 Uhr Rückgabeberechtigt: Jeder, der vor dem 20. September 2019 eine PC-Version von Shenmue 3 wählte.

Jeder, der vor dem 20. September 2019 eine PC-Version von Shenmue 3 wählte. Dauer bis zum Erhalt eures Geldes: 20 Tage bis zu 3 Monate

Eine Demo-Version zum JRPG mit Kampfkunst-Fokus soll noch im September erscheinen. In der spielt ihr einen einzelnen Akt in Bailu Village, dem ersten Gebiet von Shenmue 3, durch. Die Spielzeit schätzt Ys Net auf etwa eine Stunde. Eure Savegames werden nicht mit der Vollversion kompatibel sein.

Zur Tokyo Games Show 2019 erschien ein neuer Trailer zu Shenmue 3. Der konzentriert sich zur Abwechslung nicht auf die Action und die Story des Spiels, sondern setzt die Welt selbst mit einigen stimmungsvollen Bildern in Szene. Bei den Fans kam er gut an.