Staffel 2 für Shogun: Bei der Samurai-Serie ist nach 25 Emmy-Nominierungen plötzlich wieder alles möglich

Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) inspiziert seine Truppen. Der listige Feldherr könnte schon bald in der zweiten Staffel von Shogun zu sehen sein. Bildquelle: FX Networks.

Für Disney und das zuständige Produktionsstudio FX Network ist Shogun ein gigantischer Erfolg. Von Kritikern wurde die Miniserie mit Lob förmlich überschüttet, allein die erste Folge konnte innerhalb einer Woche rekordverdächtige 9 Millionen Abrufe erzielen.

Logisch, dass das Historienepos rund um den Aufstieg des japanischen Feldherrn Toranaga dieses Jahr auch ein heißer Anwärter für diverse Film- und Fernsehpreise ist. Bei den jüngst bekannt gegebenen Kandidaten für die Emmy Awards etwa kann sich Shogun etwa über Nominierungen in satten 25 Kategorien freuen.

Darunter unter anderem die prestigeträchtigen Kategorien Beste Serie, Bestes Drehbuch, Bestes Kostümdesign und Bester Hauptdarsteller. Dass Shogun eine klasse Serie ist, steht also außer Frage - findet übrigens auch Autor Jesko in seiner begeisterten Kolumne.

Und genau diese Beliebtheit bringt Shogun gerade in eine Zwickmühle: Denn die Serie war eigentlich als sogenannte Limited Series vorgesehen, eine zweite Staffel war nie geplant. Die hohen Zuschauerzahlen, traumhaften Wertungen und Preise zwingen die Verantwortlichen aber förmlich dazu eine solche zu produzieren.

Nun schreiten die Planungen dazu offenbar voran. Schon vor zwei Monaten wurde bekannt, dass Hauptdarsteller Hiroyuki Sanada (The Last Samurai, Bullet Train) einen Vertrag für eine mögliche zweite Staffel unterschrieben hat. Auch die Einreichung bei den Emmys als Drama mit Fortsetzung war bereits ein eindeutiges Indiz für die Absichten der Verantwortlichen.

Gegenüber der amerikanischen Branchenwebseite Variety hat sich FX-Chef John Landgraf nun erstmals zu einem Zeitplan für die Fortsetzung geäußert. Demnach könne die Produktion bereits 2025 beginnen. Die beiden Showrunner Justin Marks and Rachel Kondo seien Landgraf zufolge bereits hart an der Arbeit für das Drehbuch zu Staffel 2.

Wir hoffen, dass wir relativ früh im nächsten Jahr mit der Produktion beginnen können. Aber da steht uns eine lange Produktionszeit bevor. Wenn ich mich richtig erinnere, kamen wir bei der ersten Staffel mit beiden Drehteams auf etwa 190 Drehtage. John Landgraf

Realistisch betrachtet bedeutet das, dass vor 2026 nicht mit dem Erscheinen der zweiten Staffel zu rechnen ist. Angesichts der Dimensionen einer Show wie Shogun ist solch ein Zeitplan aber auch verständlich.

Die Arbeit an der Fortsetzung dürfte sich allerdings wesentlich schwieriger gestalten als die Produktion von Staffel 1. Schließlich basierte diese auf dem gleichnamigen Buch des britischen Autors James Clavell. Diese Vorlage ist nach zehn Folgen allerdings aufgebraucht. Nun müssen neue Ideen her.

Diese kreative Freiheit versetzte Fans - und GameStar-Autor Jesko - in Sorge, dass die Qualität der Story in der zweiten Staffel in Ermangelung einer Buchvorlage deutlich abnehmen könnte. Zudem war die Handlung mit Season 1 in sich abgeschlossen. Andererseits könnte die Rechnung bei Shogun aufgehen, da die Serie das Buch nicht unbedingt braucht.

Clavells Roman basiert auf realen historischen Ereignissen. Ein Blick auf den historischen Aufstieg des Tokugawa-Shogunats genügt, um zu erkennen, dass auch die weiteren Ereignisse noch genug von den blutigen Schlachten, politischen Winkelzügen und Intrigen bieten, die Fans so lieben.

Shogun verpasst? Wenn ihr die Abenteuer von John Blackthorne alias Anjin-san bislang nicht gesehen habt, könnt ihr die komplette Serie jetzt auf Disney+ nachholen. Alle zehn Folgen sind dort in voller Länge und auf Deutsch verfügbar.

