Die aktuell beste Serie bei Disney Plus wird nicht fortgesetzt, weil die Macher das schlichtweg nicht wollen

Die erste Staffel Shogun wird gleichzeitig die letzte sein - trotz des großen Erfolgs der TV-Serie. Bildquelle: Disney

Wenn ihr aktuell nicht Shogun bei Disney Plus schaut, dann verpasst ihr was. Kritiker und Zuschauer überschlagen sich mit Lob und werfen mit Vergleichen zu beispielsweise Game of Thrones um sich.

Bei Rotten Tomatoes kommt die TV-Serie beispielsweise auf einen Durchschnittswert von stolzen 99 Prozent und bricht beim US-Sender Hulu Zuschauerrekorde - wie Disney berichtet. Und dabei sind noch nicht einmal alle Folgen von Shogun erschienen.

Trotzdem ist für Shogun aber keine zweite Staffel geplant. Das haben die Co-Schöpfer der TV-Serie Justin Marks und Rachel Kondo im Gespräch mit The Hollywood Reporter offiziell bestätigt.

Wieso Shogun keine 2. Staffel bekommt

Was hinter dieser Entscheidung steckt? Shogun basiert auf dem gleichnamigen Buch des Autors James Clavell aus dem Jahr 1975. Und das grast die TV-Serie im Zuge der insgesamt zehn Episoden von Staffel 1 von Anfang bis Ende ab.

Shogun war von Anfang an ohnehin als Limited Series konzipiert. Das bedeutet konkret: Die Handlung ist im Zuge einer Staffel abgeschlossen und zu Ende erzählt, während potenzielle Fortsetzungen nicht berücksichtigt werden.

Dazu meinen Marks und Kondo explizit:

Wir haben uns der Geschichte des Romans bis zu ihrem Ende gewidmet und an den letzten Satz einen Punkt gepackt. Wir lieben, wie das Buch endet. Das war einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, [die TV-Serie] zu machen. Und wir enden an genau diesem Punkt. [...] Wir gehen nicht wie bei einer regulären TV-Serie vor, bei der wir [...] gerade nicht nur die Autoren für eine zweite Staffel versammeln, sondern die eigentlich längst drehen würden.

2:27 Shogun: Der offizielle Trailer zur Serie

Vielleicht profitiert eine andere Serie ebenfalls von Shogun

Trotzdem kommt Justin Marks nicht drumherum, mit einem weinenden Auge dem Ende von Shogun entgegenzublicken. Denn ihm zufolge ist in die TV-Serie verdammt viel Zeit, Mühe und Arbeit geflossen, von der hoffentlich auch andere Serien-Macher profitieren, die sich einem ähnlichen Thema widmen:

Bei solchen TV-Serien kommt es mir so vor, als würden wir eine komplette Fabrik bauen, um zehn Autos zu produzieren und danach dicht zu machen. Es ist ein Jammer. Einer unserer Produzenten hat eine 900-Seiten-dicke Anleitung für diese TV-Serie geschrieben - fast so umfangreich, wie Shogun selbst. All sein grundlegendes Wissen ist dort hineingeflossen. Ich hoffe, dass irgendjemand - vielleicht ein Freund - eine Starthilfe braucht, um [eine Produktion] im feudalen Japan zu starten. Dann kann ich um die Ecke kommen und sagen: Nimm dieses Buch, das erspart dir elf Monate Arbeit.

Habt ihr Shogun bereits gesehen und wenn ja, wie gut haben euch die bisher erschienenen Folgen gefallen? Findet ihr es gut, dass die TV-Serie nach einer Staffel definitiv endet oder hättet ihr gerne mehr davon gesehen? Was ist euer bisheriges TV-Highlight des Serien-Jahrs 2024? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!