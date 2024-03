Kenobi: Die Hoffnung auf eine 2. Staffel der Star-Wars-Serie ist jetzt wohl endgültig gestorben

Aus der Traum: Aus einer zweiten Staffel Obi-Wan Kenobi wird offensichtlich nichts mehr. Das geht zumindest aus dem offiziellen Blu-ray-Release im 4K-Steelbook der Star-Wars-Serie hervor. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute: Die Kenobi-Serie erscheint schon bald auf Blu-ray in einem schicken Steelbook, mit 4K-Auflösung und allem Drum und Dran. Die schlechte: Damit stirbt die Hoffnung auf eine zweite Staffel der Star-Wars-Serie endgültig.

Die komplette Kenobi-Serie im 4K-Steelbook

Denn der Heimkino-Release von Ewan McGregors Rückkehr als Obi-Wan Kenobi kommt mit einem breiten und unmissverständlichen The Complete Series auf der Verpackung daher. Und das stellt natürlich klar: Eine zweite Staffel für die Star-Wars-Serie ist damit definitiv nicht geplant.

Da habt ihr's: »Die komplette Serie« Obi-Wan Kenobi auf Blu-ray im schicken 4K-Steelbook. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wenn wir ehrlich sind, stellt diese Erkenntnis keine große Überraschung dar: Kenobi war ursprünglich als Kinofilm angelegt, wurde dann aber auf einen Release im Serienformat umgemünzt - mit einem konkreten Ende im Hinterkopf. Der Spielraum mit einem zwischen Episode 3 und 4 angesiedelten Setting war ohnehin begrenzt.

Ein bahnbrechender Erfolg war Kenobi ebenfalls nicht: Kritiker und Fans werteten eher verhalten und die Reaktionen auf die Star-Wars-Serie fielen ziemlich gemischt aus (zum Beispiel bei Metacritic und Rotten Tomatoes). Trotzdem war Hauptdarsteller Ewan McGregor Feuer und Flamme für eine Fortsetzung, der Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy zumindest keine klare Absage erteilte.

Erst im Februar 2024 meldete sich dann McGregor erneut zu Wort und meinte, dass bis zu diesem Zeitpunkt keine Pläne für eine zweite Staffel Kenobi existieren würden. Dabei rief er Fans dazu auf, ihre Wünsche nach neuen Folgen laut werden zu lassen, um Disney und Lucasfilm davon zu überzeugen.

Wann erscheint Kenobi auf Blu-ray?

Mit Kenobi: The Complete Series im 4K-Steelbook ist dieser Traum aber wohl endgültig geplatzt. Wollt ihr euch die Serie ins Regal stellen, dann solltet ihr euch den 30. April 2024 anstreichen. Mehr Infos dazu bekommt ihr auf der offiziellen Star-Wars-Homepage. Zu diesem Termin erscheinen Kenobi, Andor, Moon Knight und The Falcon and the Winter Soldier in den USA auf Blu-Ray.

Details zu einem Deutschland-Release gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht, der dürfte aber nicht zu lange auf sich warten lassen. Seid aber schon einmal gewarnt: Die 4K-Steelbooks dürften ähnlich teuer werden, wie die zu The Mandalorian, Loki und WandaVision - dafür mussten Fans bis zu 60 Euro hinblättern.

Mehr dazu, was aktuell bei Star Wars in der Welt der Filme, TV-Serien und Videospiele passiert, könnt ihr unter den obigen Links nachlesen.

Hättet ihr euch über eine zweite Staffel zu Obi-Wan Kenobi gefreut oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut hat euch die Rückkehr von Ewan McGregor ins Krieg-der-Sterne-Universum auf Disney Plus gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!