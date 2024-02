Smarte KI, Gruselstimmung und alles geht kaputt: Der Shooter Beneath eifert FEAR nach

Zurück an die Oberfläche: In Beneath wollen wir einer gefährlichen Tiefseebasis entkommen.

Ich stelle mal eine steile These auf: Landen wir in einem Spiel in einer gruseligen, geheimen Forschungseinrichtung, wollen wir dort in den allermeisten Fällen nicht bleiben. So gilt es auch für den Shooter Beneath, der uns noch 2024 auf PC, Xbox Series X/S und PS5 virtuell an so einen Ort entführen will. Worum es geht, und was das Spiel auszeichnet, fassen wir euch kurz zusammen.

Sie haben zu tief geschürft

Wie die offizielle Website von Beneath verrät, finden wir uns als erfahrener Tiefseetaucher durch eine Abfolge unvorhergesehener Ereignisse in einer Forschungsstation am Meeresgrund wieder. Schnell müssen wir erkennen, dass hier Schrecken jenseits unserer wildesten Vorstellung lauern.

Die Neugier und Faszination des Unbekannten hat die Wissenschaftler hier deutlich zu tief in die Mysterien des Kosmos eintauchen lassen. Welche Gefahren hier erweckt wurden, möchten die Entwickler zwar nicht verraten, im Ankündigungstrailer waren aber schon feindliche Soldaten und menschenähnliche Monster zu sehen.

1:19 Im Zerstörungstrailer zum Singleplayer-Shooter Beneath geht fast alles zu Bruch

Aber wie spielt sich der Shooter eigentlich? Auch dazu verraten die Entwickler schon einige Details auf Steam:

Zerstörbare Umgebungen: Mit euren Schusswaffen könnt ihr in Beneath fast alles um euch herum zerlegen. Das gilt für Glasscheiben, Möbel, Betonsäulen und fast alle Lichter, die dann etwa erlöschen oder an einem Kabel von der Decke baumeln. Wie das aussieht, zeigt der obige Trailer.

Mit euren Schusswaffen könnt ihr in Beneath fast alles um euch herum zerlegen. Das gilt für Glasscheiben, Möbel, Betonsäulen und fast alle Lichter, die dann etwa erlöschen oder an einem Kabel von der Decke baumeln. Wie das aussieht, zeigt der obige Trailer. Munitionsknappheit: Wie in Survival-Horrorspielen müsst ihr eure Waffen wie Sturmgewehre, Pistolen oder Schrotflinten mit Sorgfalt einsetzen. Munition ist rar, und ihr solltet taktisch vorgehen. Ihr könnt etwa auch die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen.

Wie in Survival-Horrorspielen müsst ihr eure Waffen wie Sturmgewehre, Pistolen oder Schrotflinten mit Sorgfalt einsetzen. Munition ist rar, und ihr solltet taktisch vorgehen. Ihr könnt etwa auch die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen. Clevere KI: Eure Gegner sollen anpassungsfähig sein, womit wohl gemeint ist, dass sie auf euer Verhalten reagieren, und ebenfalls taktisch vorgehen.

Eure Gegner sollen sein, womit wohl gemeint ist, dass sie auf euer Verhalten reagieren, und ebenfalls taktisch vorgehen. Geistige Gesundheit: Offenbar spielt auch eure leidende geistige Gesundheit eine Rolle. Wie genau das funktionieren soll, ist noch unklar, möglicherweise erlebt ihr Halluzinationen, oder werdet anderweitig geschwächt.

Offenbar spielt auch eure leidende geistige Gesundheit eine Rolle. Wie genau das funktionieren soll, ist noch unklar, möglicherweise erlebt ihr Halluzinationen, oder werdet anderweitig geschwächt. Erkundung: In eurem Taucheranzug erkundet ihr nicht nur die Unterwasserstation, sondern unternehmt auch immer wieder Tauchgänge am Meeresboden. Beim Erkunden findet ihr wohl auch Computer, Aufzeichnungen und ähnliches, wodurch ihr mehr zur Geschichte der Einrichtung erfahrt.

