In Silent Hill 3 könnt ihr mit dem Konami-Code ein geheimes Easter Egg freischalten und das macht alles ganz schön unangenehm

Das Easter Egg aus Silent Hill 3 hat wenig mit Horror zu tun, ist aber trotzdem etwas unangenehm.

Erwartet ihr ein besonders gruseliges Easter Egg, müssen wir euch leider enttäuschen. Auch wenn Silent Hill 3 ein Horrorspiel ist, verstecken die Entwickler hinter dem berüchtigten Konami Code kein tunheimliches Geheimnis. Oder eher keines, das unheimlich auf die klassische Art ist.

Denn ein wenig unwohl kann man sich schon fühlen, wenn man es aktiviert. Ein Video von den Kollegen von gameranx auf YouTube zeigt das humorvolle Geheimnis in Aktion.

Springt einfach etwa 11 Minuten tief ins verlinkte Video, wenn ihr gleich zu Silent Hill wollt und den anderen (coolen und doch verstörenden) Kram überspringen wollt.

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Autoplay

Konami Code trifft Silent Hill 3: Dieses Geheimnis erwartet euch

Absurderweise schaltet ihr keine ungeahnten Schrecken mit dem Code frei – zumindest nicht im klassischen Sinne. Denn der Konami-Code zieht Privatdetektiv Douglas Cartland einfach nur die Hose aus. Der grummelige Ermittler darf immerhin seinen Trenchcoat anbehalten, trägt darunter aber nur Boxershorts.

Etwas, das die Gespräche mit der jugendlichen Heldin Heather gleichzeitig skurril und verstörend erscheinen lässt. Einen Eindruck davon, könnt ihr euch im YouTube-Video oben machen. Dass wir uns zwischendurch ein wenig wundern, passt aber natürlich gut zur teils schrägen japanischen Horror-Reihe.

Dieses Gespräch mit der Teenagerin klingt nun ein wenig ... falsch.

So aktiviert ihr das Easter Egg

Zunächst müsst ihr Silent Hill 3 durchgespielt haben. Dann könnt ihr den klassischen Konami-Code im Menü eingeben, um für den neuen Durchlauf das besondere Feature zu aktivieren. So lautet der Code, falls ihr eure Erinnerung auffrischen wollt:

Hoch, Hoch, Runter, Runter, Links, Rechts, Links, Rechts, B, A

Nutzt ihr einen PlayStation-Controller müsst ihr entsprechend Quadrat und X am Ende drücken. Für den nächsten Spieldurchlauf aktiviert sich das kuriose Easter Egg dann, ohne dass ihr weitere Schritte unternehmen müsst.

Allerdings ist Silent Hill 3 aktuell gar nicht mehr so leicht zu bekommen, außer ihr habt zufällig eine PS2 oder die PC-Version als Disc bei euch herumliegen. Die meisten Spieler behelfen sich deshalb mit Emulatoren. Alternativ könnt ihr euch das Easter Egg aber natürlich in Let's Plays oder im Video oben anschauen. Die schrägen Situationen lassen sich auch so ganz gut genießen.

Silent Hill 3 erschien ursprünglich 2003 und begleitet die junge Heather, die während einer Einkaufstour herausfindet, dass sie in Wahrheit eine Gefangene ist und fortan um ihr Leben kämpft.