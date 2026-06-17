Lego Batman: Für dieses geniale Easter Egg werdet ihr Legacy of the Dark Knight feiern, zumindest wenn ihr ein Kind der 80er seid

Das Lego-Spiel Batman: Legacy of The Dark Knight ist ein Rundumschlag über alle Batman-Ären und verbirgt zahlreiche kreative Easter Eggs.

Mit dem Commodore 64 verbinden einige von euch ihre ersten Videospiel-Erinnerungen. Der amerikanische Heimcomputer, der 1982 auf den Markt kam, war in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren eine der wichtigsten Spiele-Plattformen. Für den C64 erschienen Klassiker wie Maniac Mansion, Wasteland, The Last Ninja oder Ultima 3 bis 5. Wer in den 80 Jahren aufgewachsen ist und damals schon Computerspiele gespielt hat, hat also sehr wahrscheinlich auch vor dem C64 gesessen.

Das neue Lego Batman-Spiel Legacy of the Dark Knight ist zwar eindeutig nicht für den Commodore 64 erschienen - dafür kommt das Action-Adventure inzwischen mehr als 30 Jahre zu spät. Allerdings versteckt sich im Spiel eine ganz besondere Anspielung auf die alten C64-Tage. Um diese zu erkennen, braucht ihr aber nicht nur ein gutes Auge, sondern auch einen Emulator.

8:35 Das neue Lego Batman klingt nach dem perfekten Spiel - mit einem großen Aber

Autoplay

Gefunden hat das geniale Easter Egg der TikTok-Nutzer cabelsa. Wie er in einem Kurzvideo, das wir euch unten eingebunden haben, berichtet, sei ihm auf dem Display von Batmans Analyse-Computer in der Bat-Cave eine Anzeige aufgefallen, die nur für einige Sekundenbruchteile zu sehen ist.

Bei näherer Betrachtung habe sich das Zeichen-Wirrwarr auf dem Bildschirm, der ein wenig an die stereotypischen Hacker-Codezeilen aus diversen Filmen und TV-Serien erinnert, als Basic-Code für den Commodore 64 herausgestellt.

@cabelsa this incredible lego batman × commodre 64 easter egg is super nerds only (me) ♬ original sound - cabel

Cabelsa wollte es aber ganz genau wissen und prüfen, ob der Code auch funktioniert. Deswegen lud er sich einen C64-Emulator herunter und tippte die Zeilen aus dem Batman-Spiel Zeichen für Zeichen ab. Und siehe da ... bestätigt man die Eingabe, fliegt plötzlich ein kleines gelbes Batman-Logo über den Bildschirm. Das Resultat könnt ihr euch im obigen TikTok-Video selbst ansehen.

In den Kommentaren unter dem Video feiern zahlreiche User das Easter Egg; sogar der offizielle Lego-Account hat sich dort mittlerweile zu Wort gemeldet und schreibt: Manche Details erkennt man erst, wenn man genauer hinschaut!

Generell wird Legacy of the Dark Knight aktuell für seine zahlreichen mehr oder weniger versteckten Anspielungen auf die vorherigen Batman-Filme und -Spiele gefeiert. User Finners schreibt dazu: »Dieses Spiel enthält einige der ausgefallensten Nerd-Anspielungen und Easter Eggs aller Zeiten - man merkt, wie viel Spaß die Entwickler bei der Entwicklung hatten.« Und ein anderer Nutzer kommentiert: »Das muss das Spiel des Jahres werden.«