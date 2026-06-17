Lego Batman: Für dieses geniale Easter Egg werdet ihr Legacy of the Dark Knight feiern, zumindest wenn ihr ein Kind der 80er seid

Mit dem Commodore 64 verbinden einige von euch ihre ersten Videospiel-Erinnerungen. Der amerikanische Heimcomputer, der 1982 auf den Markt kam, war in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren eine der wichtigsten Spiele-Plattformen. Für den C64 erschienen Klassiker wie Maniac Mansion, Wasteland, The Last Ninja oder Ultima 3 bis 5. Wer in den 80 Jahren aufgewachsen ist und damals schon Computerspiele gespielt hat, hat also sehr wahrscheinlich auch vor dem C64 gesessen.
Das neue Lego Batman-Spiel Legacy of the Dark Knight ist zwar eindeutig nicht für den Commodore 64 erschienen - dafür kommt das Action-Adventure inzwischen mehr als 30 Jahre zu spät. Allerdings versteckt sich im Spiel eine ganz besondere Anspielung auf die alten C64-Tage. Um diese zu erkennen, braucht ihr aber nicht nur ein gutes Auge, sondern auch einen Emulator.
Gefunden hat das geniale Easter Egg der TikTok-Nutzer cabelsa. Wie er in einem Kurzvideo, das wir euch unten eingebunden haben, berichtet, sei ihm auf dem Display von Batmans Analyse-Computer in der Bat-Cave eine Anzeige aufgefallen, die nur für einige Sekundenbruchteile zu sehen ist.
Bei näherer Betrachtung habe sich das Zeichen-Wirrwarr auf dem Bildschirm, der ein wenig an die stereotypischen Hacker-Codezeilen aus diversen Filmen und TV-Serien erinnert, als Basic-Code für den Commodore 64 herausgestellt.
@cabelsa
this incredible lego batman × commodre 64 easter egg is super nerds only (me)♬ original sound - cabel
Cabelsa wollte es aber ganz genau wissen und prüfen, ob der Code auch funktioniert. Deswegen lud er sich einen C64-Emulator herunter und tippte die Zeilen aus dem Batman-Spiel Zeichen für Zeichen ab. Und siehe da ... bestätigt man die Eingabe, fliegt plötzlich ein kleines gelbes Batman-Logo über den Bildschirm. Das Resultat könnt ihr euch im obigen TikTok-Video selbst ansehen.
In den Kommentaren unter dem Video feiern zahlreiche User das Easter Egg; sogar der offizielle Lego-Account hat sich dort mittlerweile zu Wort gemeldet und schreibt:
Manche Details erkennt man erst, wenn man genauer hinschaut!
Generell wird Legacy of the Dark Knight aktuell für seine zahlreichen mehr oder weniger versteckten Anspielungen auf die vorherigen Batman-Filme und -Spiele gefeiert. User Finners schreibt dazu: »Dieses Spiel enthält einige der ausgefallensten Nerd-Anspielungen und Easter Eggs aller Zeiten - man merkt, wie viel Spaß die Entwickler bei der Entwicklung hatten.« Und ein anderer Nutzer kommentiert: »Das muss das Spiel des Jahres werden.«
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