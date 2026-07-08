Herr der Ringe: Ein Fan hat in einem Trödelladen gerade für 2 Dollar einen kleinen Schatz gefunden

Gerade die toll erhaltene Karte, die beim Buch dabei war, sorgt auf Reddit für Begeisterung.

Schaut man sich beispielsweise diesen Online-Antiquitätenhandel an, merkt man schnell, dass auch Bücher richtig ins Geld gehen können. Wer aktuell eine Erstausgabe des Silmarillion von J.R.R. Tolkin von 1977 sucht, muss zwischen 400 und 500 Dollar oder Euro hinblättern.

Allerdings nicht ein glücklicher Finder, der zufällig in einem Trödelladen über das Buch gestolpert ist. Seine Erstausgabe hat somit schlappe 2 Dollar gekostet. Reddit freut sich mit ihm, auch weil es sich um eine wirklich gut erhaltene Version handelt, die sogar noch eine große, auffaltbare Karte mitbringt.

Für nur 2 Dollar: Eine Erstausgabe mit Karte zum Silmarillion

Der Post stammt von MoontheWolfYT und sammelte bislang über 2.000 Upvotes und 60 Kommentare:

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In den Kommentaren finden sich ein paar neidische Stimmen, viele freuen sich aber mit ihm über den tollen Fund oder zeigen ihre eigenen Ausgaben, auf die sie ebenfalls zufällig gestoßen sind.

Dense-Winter-1803 etwa hatte eine ähnliche Situation vor einigen Jahren:

Toll! Ich habe die gleiche Edition vor etwa 10 Jahren in einem gebrauchten Buchladen einer Bücherei für 3 Dollar gefunden. Der Umschlag ist etwas angeschlagen, aber abseits davon ist der Zustand wie bei dir. Wahrscheinlich das Schmuckstück meiner Tolkien-Kollektion.

Für User haunted_grace gleich darunter stellt sich der Chat zudem als schöne Überraschung heraus. Die (wahrscheinlich) Nutzerin stellt fest, dass ihre Ausgabe auch eine Karte enthält, von der sie bislang nichts wusste.

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Auch SimplyShrimple ist hin und weg vom Fund und gerade von der Karte:

Ich habe keine Map erwartet, wie cool. Mein Glückwunsch zum Fund!

Die (oben im Post ebenfalls abgebildete) Karte, die für so viel Begeisterung auf Reddit sorgt, zeigt Beleriand und die Länder nördlich davon. Dabei handelt es sich um ein Reich im Nordwesten von Mittelerde aus dem Ersten Zeitalter, das zerstört wird, wenn eben dieses zu Ende geht.

Andere Nutzer zeigen sich (mit einem Augenzwinkern) etwas angefressen und posten Memes statt Glückwünsche:

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So ziemlich alle unter dem Reddit-Post sind sich aber einig, dass hier ein toller Fund gemacht wurde – gerade für diesen Schnäppchenpreis.

Das Silmarillion stammt von J.R.R. Tolkien, den man sonst für den Herr der Ringe oder den Hobbit kennt. Das alleinstehende Werk erzählt die mythologische Vorgeschichte zum Fantasy-Epos und beschäftigt sich damit, wie die Welt überhaupt entstanden ist.

Auch Götter und Heldensagen sowie das Erste Zeitalter und wo das Böse in Mittelerde einst herkam, spielen eine wichtige Rolle. Im Zentrum stehen der Konflikt zwischen den Elben und dem dunklen Herrscher Morgoth sowie die Silmaril, drei besondere Juwelen, die das reine Licht der Welt enthalten.

Habt ihr schon mal einen so spannenden Fund oder Glücksgriff beim Second-Hand-Shopping oder auf dem Flohmarkt gehabt? Teilt es in den Kommentaren mit uns!