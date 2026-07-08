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43 Prozent aller Steam User haben kein Problem mit KI in ihren Spielen - wie seht ihr das?

KI sorgt aktuell für zahlreiche Kontroversen - nicht nur bei Spielen. Eine Umfrage zur KI-Nutzung auf Steam zeigt nun aber ein überraschend ausgeglichenes Ergebnis.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
08.07.2026 | 14:15 Uhr

Künstliche Intelligenz ist ein viel diskutiertes Thema bei Steam. Aber laut einer Umfrage stehen dem Einsatz von KI bei Spielen längst nicht alle kritisch gegenüber. Künstliche Intelligenz ist ein viel diskutiertes Thema bei Steam. Aber laut einer Umfrage stehen dem Einsatz von KI bei Spielen längst nicht alle kritisch gegenüber.

Während des letzten Steam Next Fests meldeten sich zahlreiche Spieler und Spielerinnen zu Wort und kritisierten die Flut an KI-Spielen und Titeln, die irgendwie mit KI modifiziert wurden. Den entsprechenden Artikel dazu findet ihr etwas weiter unten in der Link-Box.

Damals konnte der Eindruck entstehen, dass ein Großteil der Spieler den Einsatz von KI im Gaming-Bereich grundsätzlich ablehnt. Allerdings zeigt eine aktuelle Steam-Umfrage des GameDiscoverCo-Newsletters nun ein etwas differenzierteres Bild. Hier wurden insgesamt 3.800 Steam-Nutzer zum Thema Künstliche Intelligenz bei Spielen befragt.

Schaut man auf die wütenden Reaktionen und Kommentare, die sich zu KI-Produkten gerne auf Steam oder Reddit, sowie in anderen Foren tummeln, kann das Bild überraschen. Neben einem großen neutralen Stimmenanteil, haben 43 Prozent kein Problem mit KI in ihren Steam Games.

Video starten 44:19 »Künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität« - Wir busten mit einem Experten 5 Mythen zu KI

So verteilen sich die Stimmen bei der Steam-Umfrage zu KI im Detail

Konkret teilen sich die Stimmen so auf:

  • 23,4 Prozent haben absolut kein Problem damit (sehr positiv)
  • 19,6 Prozent finden KI soweit in Ordnung (positiv)
  • 25,6 Prozent finden KI weder gut, noch schlecht (neutral)
  • 23,3 Prozent stehen KI eher skeptisch gegenüber (negativ)
  • 8,1 Prozent würden KI auf jeden Fall boykottieren (sehr negativ)

Hier seht ihr die Prozentverteilung nochmal anschaulich. Bildquelle: GameDiscoverCo Newsletter Hier seht ihr die Prozentverteilung nochmal anschaulich. Bildquelle: GameDiscoverCo Newsletter

Ein großer Teil der Stimmen enthält sich also. Rund 31 Pronzent der Befragten stehen KI bei Spielen grundsätzlich eher negativ gegenüber, während 43 Prozent dem Einsatz überraschenderweise eher optimistisch gegenüberstehen. Visuell verdeutlicht das nochmal die Grafik vom GameDiscoverCo-Newsletter.

Was sagt ihr dazu?

Wir haben die Umfrage einmal nachgebaut, sodass ihr selbst abstimmen könnt. Wir sind gespannt, wie das Bild der GameStar Community dazu ausfällt und ob es sich von Steam unterscheidet:

KI-Hinweis heißt nicht gleich KI-Spiel

Der Newsletter stellt selbst aber klar, dass man durch die eigene Zielgruppe vor allem Hardcore-Nutzer befragt habe, die nicht zwangsläufig die breite Masse auf Steam (oder ihre Meinung) widerspiegeln. Konkret wurde zudem gefragt, ob man ein Spiel mit einem KI-Hinweis auf Steam kaufen würde. Den müssen inzwischen alle Spiele, die KI in irgendeiner Form nutzen, verpflichtend angeben.

Nur selten werden hier allerdings ganze Spiele (Stichwort AI Slop), Assets oder andere Inhalte wie Artworks und Story-Elemente aktiv generiert. Oft kommt die KI unterstützend oder für Store- und UI-Elemente zum Einsatz, wobei die generierten oder bearbeiteten Bestandteile nochmal angepasst und verbessert werden. Das ist für viele immer noch ein absolutes No Go, kann aber ein Stück weit erklären, warum sich einige Spieler aufgeschlossener zeigen, als man es nach dem Blick auf viele Internet-Communitys und Foren erwarten würde.

Wähend manche KI generell ablehnend gegenüberstehen, sehen andere KI als Hilfsmittel bei Entwicklung, Programmierung und so weiter als notwendiges Übel an und sehen über dementsprechende Store-Hinweise hinweg. Es lässt sich also nicht ganz so einfach zwischen KI-Gegnern und KI-Befürwortern abgrenzen.

So kann ein KI-Hinweis auf Steam beispielsweise aussehen. In diesem Fall stammt er vom Spiel DragonSword: Awakening und bezieht sich auszugsweise auf die Übersetzung. So kann ein KI-Hinweis auf Steam beispielsweise aussehen. In diesem Fall stammt er vom Spiel DragonSword: Awakening und bezieht sich auszugsweise auf die Übersetzung.

Was ist mit Programmierhilfen und Co?

Die Umfrage will zudem wissen, ob Spieler die KI-Hinweise wirklich im Detail lesen und ob sie glauben, dass die Entwickler hier tatsächlich ehrliche Angaben machen.

44 Prozent geben an, sich den Disclaimer genau durchzulesen, während 45 Prozent ihn nur überfliegen. 11 Prozent neben gar keine Notiz davon. Spannend in diesem Zusammenhang ist auch, dass laut Umfrage nur 17 Prozent glauben, dass die Entwickler wirklich jegliche Nutzung von KI beim Spiel offenlegen.

Das könnte auch damit zusammenhängen, dass Steam aktuell nicht verlangt, dass KI-Hilfsmittel angegeben werden müssen - sprich Tools wie Claude AI, die gerne zum Programmieren genutzt werden. Damit ist die KI-Nutzung für den Spieler im fertigen Produkt nicht sichtbar, sie hat aber natürlich trotzdem stattgefunden. Laut GameDiscover wollen 56 Prozent der Befragten, dass auch dieser KI-Einsatz offengelegt werden muss. 8 Prozent wollen das nicht und 37 Prozent sind neutral eingestellt.

Zumindest bei dieser Gruppe lesen die Spieler und Spielerinnen also die Steam-Seiten noch (einigermaßen) genau und wünschen sich klare Angaben zum Thema KI, unabhängig davon, ob sie ihr ablehnend, leicht kritisch, neutral oder eher negativ gegenüberstehen.

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Wie steht ihr zu diesem Thema? Ist für euch der Einsatz von KI bei Spielen okay oder fragwürdig? In welcher Form würdet ihr ihn akzeptieren und in welcher nicht? Welche Angaben und Richtlinien wünscht ihr euch von Steam? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne ausführlich in die Kommentare oder nehmt an der Umfrage weiter oben teil! Gleich hier in der Link-Box findet ihr noch weiterführende Artikel zum Thema KI, wenn ihr euch vorher noch tiefer einarbeiten wollt.

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