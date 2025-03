Die Sims 4: Ein neuer Bewohner erobert Fan-Herzen - und es sind Waschbären im Trenchcoat, kein Scherz

GameStar.de ist eine völlig normale News-Plattform und hat nichts mit Aliens zu tun. Vertraut uns!

Dem Reddit-Nutzer Imoldandforgetful ist aufgefallen, dass nach der Installation des neuesten Expansion-Packs von Sims 4 ein neuer, interessanter Charakter im Spiel auftaucht. Dieser sorgte zunächst für Verwunderung, jedoch kurz darauf für Freude und Neugier.

Denn bei dem scheinbar völlig normalen NPC handelt es sich nur um eine Tarnung.

Hier gibt es nicht zu sehen Leute

Der neue Bewohner trägt den Namen Trashley Reelpearson und ist ein legitimer und normaler junger Erwachsener. Dieser trägt einen großen braunen Trenchcoat, einen schwarzen Hut sowie einen buschigen Schweif.

Wie bitte? Ihr habt richtig gehört, den eines Waschbären, um genau zu sein. Den könnt ihr allerdings nicht immer sehen.

Da ist doch was im Busch: Auch wenn Trashley sich größte Mühe gibt, klarzumachen, dass er ganz sicher ein völlig normaler Mensch ist, gibt es einige Hinweise, die das Gegenteil nahelegen. Neben dem Schweif wäre da etwa der ungewöhnliche Name Trashley Reelpearson.

Der lautet übersetzt (und ohne bewusste Rechtschreibfehler) nämlich Müllrey Echteperson . Verdächtig!

Und dann wäre da noch das ungewöhnliche Verhalten. Oder wie oft erwähnt ihr in eurem Alltag, dass ihr völlig normale Personen seid, bei denen es nichts zu hinterfragen gibt? Das hat auch der Reddit-Nutzer Imoldandforgeful gemerkt:

Habe ich eine Mod heruntergeladen, die gleichzeitig mit der Installation des neuen Expansion Packs diesen NPC gespawnt hat? Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als Nächstes passiert. Es gibt nichts zu sehen Leute. Nur eine völlig legitime und normale Person in einem Trenchcoat.

Wer ist Trashley wirklich?

Wie ihr wohl bereits vermutet habt, ist Trashley ganz und gar nicht normal . In Wirklichkeit handelt es sich um drei aufeinandergestapelte Waschbären, die sich als Person verkleidet haben. Die zeigen euch als Teil des neuen Expansion Packs, wie ihr ein Kleinunternehmen gründen und aufbauen könnt. Außerdem verkaufen sie euch einige Gegenstände, darunter spezielle Boxen.

Wenn ihr Trashley selbst erleben wollt, könnt ihr das mit der neuen Sims-4-Erweiterung Businesses & Hobbies . Ob es sich für euch lohnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

In der Community auf Reddit sorgt Trashley für Begeisterung. Einige Nutzer vergleichen sie mit dem Charakter Vincent Adultman aus der Netflix-Serie Bojack Horseman. Dieser besteht in Wirklichkeit aus zwei aufeinander gestapelten Kinder in einem Trenchcoat, die sich als Erwachsener ausgeben.

Trashley ist nicht der einzige neue NPC, der aktuell bei den Fans auf Begeisterung stößt. Nach 11 Jahren ist nämlich ein bekannter Krimineller zur Reihe zurückgekehrt. Weitere Infos dazu findet ihr in der Box oben.