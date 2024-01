»Unbeschreiblich schön« - Legendärer Skyrim-Landstrich erstrahlt dank Unreal Engine 5 in neuem Glanz

Die Schwarzweite ist dank Unreal Engine 5 auch heute noch ein echter Hingucker.

The Elder Scrolls 5: Skyrim bietet einige ikonische Orte, deren erstes Aufsuchen sich für immer in unser Gedächtnis gebrannt hat. Sovngarde, Hoch-Hrothgar, Weißlauf - und ganz besonders Schwarzweite.

Schwarzweite ist einfach Kult! Wir vergessen nie den Moment, in dem wir zum ersten Mal durch die Gänge und unterirdischen Hallen geirrt sind und tagelang kein Tageslicht an unsere Haut gedrungen ist.

Aber darum soll es heute nicht gehen. Vielmehr möchten wir euch ein YouTube-Video zeigen. Darin zu sehen: Schwarzweite in der Unreal Engine 5.

Lumen lässt die Muskeln spielen

Dank des prominenten UE5-Features Lumen erstrahlt die unterirdische Dwemerruine in neuem Glanz. Übrigens hat der Erbauer namens Leo Torres nicht einfach die aus Skyrim bekannte Schwarzweite 1:1 übernommen.

Vielmehr hat er eine laut eigener Aussage Lore-akkuratere Variante erstellt, die noch deutlich größere Höhlen als das Original bietet. Beeindruckend: Dank Lumen wird das im Video gezeigte Areal einzig durch biolumineszente Pilze, Aetherium-Adern und Glühwürmchen beleuchtet.

Die anfallende Rechenarbeit bringt laut ihm auch seine potente Geforce RTX 3090 stark ins Schwitzen und genehmigt sich die vollen 24 GB VRAM der Karte.

Fans sind aus dem Häusschen

Die Kommentare unterhalb des Videos sprechen eine klare Sprache. Viele Skyrim-Fans sind begeistert von der UE5-Neuauflage:

Fantastisch! Was würde ich nicht geben, um eine Version von Skyrim wie diese zu spielen.

Stellt euch vor, Skyrim würde in diesem Maßstab neu entwickelt. Vielleicht eines Tages…

Und auch ein kleiner Seitenhieb auf die berühmte Aussage von Bethesda-Guru Todd Howard lässt sich in den Kommentaren finden:

Wie ein tatsächliches 16 times the details aussieht: erstaunlich!

Übrigens: Wusstet ihr, dass ein Besuch in Schwarzweite nicht nur aufgrund der tollen Aussicht zu empfehlen ist, sondern auch spielerische Vorteile bietet? Nur in Schwarzweite lässt sich in Skyrim nämlich purpurner Nirnwurz finden, den ihr für eure alchemistischen Vorhaben nutzen könnt.

Abschließend noch ein Hinweis zu dem oben verlinkten YouTube-Kanal: Leo Torres hat bereits einige andere Orte aus Skyrim in der UE5 nachgebaut. Wenn euch also seine Variante der Schwarzweite zusagt, kann ein Blick auf seine restlichen Videos bestimmt nicht schaden!