Skyrim: Neues Update bringt Feature zurück, das Fans schon vor Jahren auf die Palme brachte

Das meint unser Experte: Dass Bethesda neue Wege sucht, um von seiner riesigen Modding-Community finanziell zu profitieren und gleichzeitig die eigenen Spiele am Leben zu erhalten, kann kaum überraschen. Das dieser Schritt nicht lange nach dem Release von Starfield erfolgt, war ebenfalls zu erwarten. Gerade hier erhofft man sich ja eine auch durch Mods gesicherte Langlebigkeit.



Skyrim dient hier wahrscheinlich auch teilweise als Versuchsobjekt, bevor man das Programm dann auch für das neue Weltraum-Rollenspiel startet. Hier erwartet sich Bethesda vielleicht noch regere Beteiligung, wenn erst die offizielle Modunterstützung gestartet ist.



Insofern die Zusammenarbeit mit den Moddern fair gestaltet wird und die neuen Creations einer zuverlässigen Qualitätskontrolle unterzogen werden sehe ich auch kein riesiges Problem in einer Ausweitung des Programms. Schließlich stecken viele Fans unglaublich viel Arbeit in die Erstellung neuer, teils hochqualitativer Inhalte. Dass sie damit Geld verdienen, ist durchaus angemessen.



Ich persönlich glaube nicht, dass sich durch die neue Mod-Plattform auf absehbare Zeit dramatische Veränderungen in der Modding-Szene ergeben. Ich erwarte weder eine große Welle neuer, besonders aufregender Bezahl-Mods, noch ein Aussterben der kostenlosen Mods und althergebrachter Plattformen wie Nexusmods.