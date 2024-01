Das 13 Jahre alte Rollenspiel schaut bald fast so schön aus wie aktuelle Titel.

»Skyrim stirbt nie« - Dafür sorgt die Mod-Community von The Elder Scrolls 5 seit 13 Jahren. Kaum ein Spiel hat so viele Mods wie Skyrim und bald übertrifft ein neu angekündigtes Modpack so ziemlich alles bisherige in Sachen Grafik.

Modder Vektor9999, der für seine Nolvus Mods bekannt ist, kündigte vor Kurzem über YouTube einen Showcase seines aktuellen Projekts Nolvus V6. Seht hier, was euch erwartet:

Wer ist Nolvus?

Hinter Nolvus steckt der Modder Vektor9999, der sich 2020 mit seiner Nolvus Reshade Mod in der Skyrim-Community einen Namen gemacht hat.

Er erstellt für das Rollenspiel Modlists, bei denen sich oft hunderte sorgfältig ausgewählte Fan-Verbesserungen befinden. Vektor9999 überprüft dann, ob alle miteinander kompatibel sind - wer selbst schon mal Mods installiert hat, wird die Herausforderung mit der Kompatibilität kennen - und passt das Ergebnis gegebenenfalls auch noch leicht an.

Mittlerweile gibt es über die Nolvus Website auch einen eigenen Auto-Installer, ähnlich wie Nexus Mods oder Wabbajack - der wird sogar auf Reddit häufig als besser befunden. Auto-Installer vereinfachen das Mod-Managing von Download über Installation bis zur richtigen Integration ins Spiel.

Was könnt ihr von Nolvus V6 erwarten?

Laut des Modders befindet sich die Entwicklung der neuen NextGen-Version noch am Anfang, weswegen es kein genaues Veröffentlichungsdatum gibt. Sicher ist nur, dass das neue Preset 2024 erscheinen soll.

In der Beschreibung seines Grafik-Showcases auf YouTube findet ihr eine Liste an Mods, die auf jeden Fall im Modpack berücksichtigt werden.

Unter anderem wird die Grafikqualität durch die Mods enorm angehoben. So wird beispielsweise Ray-Tracing in 8K-Auflösung, Jahreszeiten und allgemeine Verbesserungen an Licht, Wasser, und weiterem Umgebungsdesign hinzugefügt.

Wie viele Mods Nolvus V6 insgesamt beinhalten wird und wie viel Speicherplatz ihr dafür brauchen werdet, bleibt noch abzuwarten. Das Modpack wird aber exklusiv für PC veröffentlicht.

Spielt ihr selbst noch Skyrim? Wenn ja, in der Original-Grafik von 2011 oder verwendet ihr lieber Grafik-Mods? Tobt ihr euch dabei aus oder findet ihr »Weniger ist mehr«? Wünscht ihr euch vielleicht sogar eine solche Verbesserung für andere Elder-Scrolls-Titel wie Morrowind oder Oblivion? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!