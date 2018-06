Ubisoft hat auf der E3 2018 neue Trailer zum Piraten-Abenteuer Skull & Bones veröffentlicht. Ein Cinematic Trailer (unter diesem Absatz) soll euch auf das Setting und die Geschichte hinter der Piratenhatz vorbereiten. Der Trailer zeigt CGI-Szenen, die aus Zwischensequenzen des Action-Spiels stammen könnten.

Im zweiten Trailer, einer fast sechsminütigen Gameplay-Szene (am Ende dieser News) sehen wir, wie das konkrete Spiel abläuft. In seinem Piratenunterschlupf kann man sein Schiff anpassen - fast wie in Sea of Thieves. Doch im Gegensatz zu Microsofts und Rares Piratenabenteuer haben die Änderungen viel tiefere Auswirkungen auf das Gameplay.

So kann man durch die unterschiedliche Bewaffnung auch das Kampfverhalten der Boote verändern. Einer der gezeigten Kanonentypen verschießt etwa kleinere Geschosse mit weniger Schadenswirkung als eine andere Kanone, dafür lädt die dicke Wumme viel länger nach.