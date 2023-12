Skull and Bones enthüllt wieder einen Release-Termin und diesmal soll es wirklich klappen

Schärft schonmal eure Säbel! Skull and Bones sticht bald in See. Ja, wirklich...

Land in Sicht! Eine jahrelange Reise scheint ihrem Ende entgegenzusteuern. Ubisofts Piratenspiel Skull and Bones hat ein finales Release Date - das beschwören zumindest die Entwickler. Nach zig Verschiebungen geht es nach Ubisofts Aussage im Februar 2024 los.

Die Open-World-Schipperei soll am 16. Februar 2024 für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S erscheinen.

Geisterschiffe haben Releasetermin an Bord

1:08 Skull and Bones enthüllt im Trailer nicht nur Release-Datum, sondern zeigt auch Seemonster

Im Rahmen der Video Game Awards wurde der obige Trailer veröffentlicht, der abseits von Seemonstern und Geisterschiffen auch den Releasetermin geladen hat. Auf den Meeren des Fernen Ostens wird wohl so einiges los sein, sobald es ab Mitte Februar Leinen los! heißt.

Das Ende einer Reise

Skull and Bones durchlebt seit Jahren eine schwierige Entwicklungsgeschichte. Ursprünglich war das Spiel um 2018 herum eingetaktet, doch Ubisoft traf die Entscheidung, große Teile des Spiels neu zu programmieren, bis das Spiel letztlich 2022 in neuem Gewand erschien.

Doch auch hier endete die Irrfahrt nicht: Eigentlich sollte es einst am 8. November 2022 erscheinen. Doch daraus wurde nichts. Neu hieß es da: 9. März 2023. Allerdings verflog auch der Termin, worauf Ubisoft Ende 2023/Anfang 2024 anpeilte.

Wie oft genau Skull and Bones in den vergangenen Jahren angekündigt und dann doch wieder verschoben worden ist, ergibt deshalb inzwischen eine Liste, mit der sich kaum ein anderes Spiel messen kann.

Closed Beta startet bald!

Bald werdet ihr jedoch die Chance bekommen, euch bereits vor Release in Seeschlachten zu stürzen:

Während der Game Awards wurde ferner eine Closed Beta für den Zeitraum vom 15. bis 18. Dezember angekündigt. Unter diesem Link könnt ihr euch dafür direkt anmelden. Das Event wird auf allen Release-Plattformen stattfinden.

33:47 Kurz nach der Verschiebung: Ubisofts Skull & Bones zeigt massig neues Gameplay

Das obige Video zeigt euch einiges von dem aktuellen Gameplay, welches nun im Februar kommenden Jahres für alle spielbar sein wird. Und noch mehr Seeräuber-Content findet ihr direkt hierunter. Darf es vielleicht ein Piraten-Anno oder eine Auswahl von echt halunken-reichen Spielen auf hoher See sein?

Freut ihr euch auf Skull and Bones? Segelt das Piratenabenteuer noch immer am Horizont? Werdet ihr im Februar in See stechen? Oder ist eure Vorfreude auf den Titel schon vor langer Zeit verflogen? Habt ihr die etlichen Verschiebungen überhaupt noch verfolgt? Glaubt ihr, dass Ubisoft das Ding nun über die Ziellinie schafft? Teilt uns eure Gedanken gerne in den Kommentaren mit!