Republic of Pirates angekündigt: Städtebau trifft Seeschlachten und viel Karibik-Flair

Willkommen in der Karibik! Doch Obacht, es gibt hier weit mehr als nur schöne Strände.

Sie sind dem Genre nicht komplett fremd, doch selten spielen sie die Hauptrolle: Piraten in der Aufbaustrategie. Republic of Pirates will den mitunter böswilligen Zeitgenossen allen Raum einräumen, den sie brauchen, und zwar beim Bau einer echten Piratenstadt sowie beim Brandschatzen auf See zwischen den sonnenbeschienenen Inseln.

Wir erzählen euch alles Wissenswerte zum (vielleicht) nächsten Aufbau-Geheimtipp!

Pirat an Land wie auf See

1:00 Aufbauspiel trifft Seeschlacht: Piraten-Anno in der Karibik lässt euch Archipel erobern

In welchem Setting spielt der Titel? Das Spiel ist in der Karibik im Zeitraum 1690 bis 1730 angesiedelt - dem sogenannten Goldenen Zeitalter der Piraterie.

Geschichte: Der Titel bezieht sich übrigens auf eine wahre Begebenheit. Zwischen 1706 und 1718 gab es eine solche lose Konföderation von Piraten, deren Quasi-Hauptstadt das heutige Nassau gewesen ist. Doch dann setzte die britische Admiralität ihrem Treiben zumindest unter dieser offiziellen Flagge ein Ende. Für mehr Informationen, hier geht's zu Wikipedia.

Worum geht es genau in Republic of Pirates?

Wer Tropico 2, die Nicht-SciFi-Annos oder Port Royale mal gespielt hat, wird schon einen guten Teil der Kernideen von Republik der Piraten kennen: Aufbau, Ressourcenabbau, Produktion, Eroberung und so weiter. Doch keines der besagten Spiele widmet sich der Vision einer echten Republik von Piraten inmitten eines Inselarchipels derart zielgenau.

Ziel soll der Erbau einer legendären Piratenutopie sein. Entweder während einer geschichtsträchtigen Kampagne mit über 30 Stunden Spielzeit oder in einem Freien Modus.

Folgende Features bilden dabei die Säulen des Gameplays:

Ressourcen und Produktion: Mehr als 100 einzigartige Gebäude bilden Produktion und Infrastruktur, mit deren Hilfe ihr aus den Ressourcen Grundlegendes und Luxusgüter für eure Piratenbürger herstellt.

Mehr als 100 einzigartige Gebäude bilden Produktion und Infrastruktur, mit deren Hilfe ihr aus den Ressourcen Grundlegendes und Luxusgüter für eure Piratenbürger herstellt. Echtzeit-Seeschlachten: Mithilfe einer Flotte aus acht Schiffsklassen von der Brigantine bis zum Linienschiff erobert ihr in Echtzeitseekämpfen neue Gebiete der Inselwelt. Natürlich wird hierbei auch erkundet und geplündert. Unser Tipp: Sicher gibt es auch zu hebende Schätze.

Mithilfe einer Flotte aus acht Schiffsklassen von der Brigantine bis zum Linienschiff erobert ihr in Echtzeitseekämpfen neue Gebiete der Inselwelt. Natürlich wird hierbei auch erkundet und geplündert. Unser Tipp: Sicher gibt es auch zu hebende Schätze. Diplomatie: Ihr könnt mit anderen Piraten-Clans Bündnisse schmieden oder mit einflussreichen nationalen Handelsfirmen Kontrakte abschließen.

Ihr könnt mit anderen Piraten-Clans Bündnisse schmieden oder mit einflussreichen nationalen Handelsfirmen Kontrakte abschließen. Missionen: Erhaltet Aufträge, Siedlungen anzugreifen oder Kopfgelder einzusammeln. Währenddessen sollt ihr durch verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten mitbestimmen können, wie Ereignisse in der Geschichte verlaufen.

1:50:33 Das ultimative Anno 1800 Video - mit Writing Bull

Wann soll Republic of Pirates erscheinen? Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Aber im kommenden Jahr soll irgendwann per Steamund Epic Games Store die Reise zur Karibik ins goldene Zeitalter der Piraten losgehen.

Und? Was denkt ihr über Republic of Pirates? Schärft ihr schon die Säbel und füttert euren Papageien? Oder bleibt ihr am Hafen stehen und winkt zum Abschied? Mögt ihr die Grafik? Und haben die Entwickler hier ein Setting´gewählt, das durch Anno, Tropico und Port Royale noch nicht erschöpfend behandelt worden ist? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!