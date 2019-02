Skull & Bones - Neues Ubisoft-Spiel wird als Piratenserie verfilmt

Der Spieleentwickler Ubisoft arbeitet derzeit an einem neuen Piraten-Abenteuerspiel Skull & Bones, das noch im Laufe des Jahres erscheinen soll. Doch nun legt Ubisoft nach und kündigt neben dem neuen Spiel auch eine passende TV-Serie an. Das ist insofern ungewöhnlich, da der Spielentwickler nicht wie sonst üblich die Resonanz auf das Spiel abwartet, um eine Spiele-Verfilmung zu entwickeln. Vielmehr geht die neue Serie noch vor dem Release des Spiels in Produktion.

Gegenüber dem US-Magazin The Hollywood Reporter verrät Produzent Danielle Kreinik von Ubisoft erste Details zur Serie: Während in Skull & Bones der Spieler das Kommando über ein Piratenschiff auf Kaperfahrt übernimmt, steht im Mittelpunkt der Serie ein weiblicher Piratenkapitän, die mit ihren Seeräubern während des goldenen Zeitalters der Piraten im 17. Jahrhundert auf dem Indischen Ozean auf Raubzug geht.

Skull & Bones: Besetzung zur Serie wird noch gesucht

Ubisoft und Atlas Entertainment (Dirty John, 12 Monkeys) entwickeln gemeinsam die neue Piratenserie von Amanda Segel (Person of Interest, The Mist), die das Drehbuch zur Pilotfolge schreiben wird, und als Showrunnerin und Produzentin verantwortlich ist. Noch ist keine Besetzung bekannt, auch ein konkreter Release-Termin steht noch nicht fest.

Skull & Bones ist nicht die erste Spiele-Verfilmung von Ubisoft. Nach Assassin's Creed mit Michael Fassbender aus dem Jahr 2016, sind weitere Verfilmungen wie The Division von David Leitch (Deadpool 2) mit Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain in Arbeit. Weitere Filme wie Splinter Cell, Ghost Recon und Watch Dogs sind ebenfalls geplant.

Piratenspiel Skull & Bones

In Skull & Bones machen Spieler als Piratenkapitäne den indischen Ozean unsicher und legen sich dabei mit anderen Seeräubern und deren Flotten an. Entstanden ist das Spiel aus den Seeschlachten von Assassin's Creed 4: Black Flag, die für Skull & Bones erheblich ausgebaut wurden. Im Schatzjagd-Modus treten zwei Teams aus jeweils fünf Spielern gegeneinander an, ihr könnt aber auch auch allein lossegeln. In einer Shared-World trefft ihr dann sowohl auf KI-Gegner als auch auf menschliche Mitspieler, die ihr bekämpfen oder mit denen ihr gemeinsame Sache machen könnt, um auch den fettesten Schatzgaleonen ihre Fracht abzunehmen.

Skull & Bones ist für den PC, PS4 und Xbox One geplant. Release-Termin steht noch aus.

