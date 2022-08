Skyrim: Diese absurde Mod lässt euch im Spiel eine Abschlussarbeit über Skyrim-Lore schreiben

Skyrim stirbt nie, lang lebe Skyrim! Wir dürften uns ja alle einig sein, dass Skyrim selbst nach 11 Jahren immer noch zu den relevantesten Rollenspielen unserer Zeit gehört. Immerhin wird es durch zahlreiche neue Versionen, neu entdeckte Geheimnisse wie die Schatzfüchse und natürlich die allseits beliebten Mods immer weiter am Leben gehalten.

Und obwohl wir dachten, in Sachen Mods eigentlich schon alles erlebt zu haben, hat die neue Mod Scholarship of Skyrim uns eines Besseren belehrt.

Eine Abschlussarbeit über Elder Scrolls

Mods für Skyrim gibt es so viele wie Wachen mit schrecklichen Knieverletzungen in Himmelsrand. Grafik-Mods, die das Rollenspiel wie ein ganz anderes Spiel aussehen lassen, Survival-Mods oder natürlich die Total Conversions, die eine neue Welt in der Engine erschaffen. Die größte von ihnen ist Beyond Skyrim, die ganz Himmelsrand und sogar noch Gebiete darüber hinaus betretbar macht:

Manche Mods lassen euch aber auch ganz banale Dinge in Himmelsrand erleben. Zum Beispiel eine Abschlussarbeit über die Hintergrundgeschichte der Welt verfassen.

In Scholarship of Skyrim recherchiert ihr über die Kultur und Vergangenheit der Nord, Dwemer und Falmer, indem ihr mit anderen Akademikern sprecht, Bücher lest oder euch auf Expedition begebt. Am Ende haltet ihr eure eigene wissenschaftliche Arbeit in den Händen - die aber bei all der Recherche zu Beginn nicht perfekt sein wird. Es gibt ein Levelsystem, das euch Schritt für Schritt zu einem besseren Akademiker macht.

Scholarship of Skyrim ist verfügbar auf Nexusmods und laut dem Ersteller Zamio1 auch kompatibel mit allen großen Überarbeitungen der Akademie von Winterfeste - falls ihr nach der ultimativen Akademiker-Erfahrung sucht. Bedenkt allerdings, dass die Mod derzeit nur auf Englisch verfügbar ist. Dafür arbeitet Zamio1 derzeit noch an weiteren studierbaren Völkern und mehr Details für die außergewöhnliche Mod.

