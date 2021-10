Es kommt noch eine neue Version von Skyrim - und zwar analog

Bethesda hat es wieder getan - es kommt noch eine neue Version Skyrim auf uns zu. Und zwar ein Brettspiel. Bisher existiert Skyrim in sechs unterschiedlichen Varianten, die Konsolenports nicht mitgerechnet:

Skyrim Standard Edition

Skyrim VR

Skyrim Legendary Edition

Skyrim Special Edition

Skyrim Very Special Edition

Skyrim Anniversary Edition

Das macht das offizielle Skyrim-Brettspiel bereits zur siebten Umsetzung des Kult-Rollenspiels. Aber was können wir davon erwarten?

Das steckt im offiziellen Skyrim-Brettspiel

The Elder Scrolls 5: Skyrim - The Board Game ist zunächst mal ein kooperatives Spiel. Ihr tretet also nicht direkt gegeneinander an. Stattdessen geht ihr gemeinsam auf Quests, in Dungeons und stürzt euch in Kämpfe. Jede Runde wird eine Event-Karte gezogen, die den weiteren Spielverlauf beeinflusst. Außerdem könnt ihr auch wie im digitalen Vorbild aufleveln und Skills lernen, sowie eure Ausrüstung verzaubern. Zu guter Letzt sollt ihr auch auf Charaktere »treffen« und Nebenquests erfüllen. Original Skyrim also.

Für wie viele Spieler? Das Brettspiel könnt ihr sogar alleine spielen - oder ihr schließt euch in Gruppen von bis zu 4 Spielern zusammen.

Wann kommt es? Ein Release-Datum gibt es noch nicht, aber am 2. November 2021 wird eine Spendenkampagne auf gamefound.com starten. Unterstützer bekommen unter anderem Zugang zu einer Demo im Tabletop Simulator.

Wie viel kostet es? Spenden können ab 95 Dollar, also circa 81 Euro getätigt werden und beinhalten eine physische Kopie des Brettspiels.

Einen ersten Blick auf die Optik des Brettspiels könnt ihr bereits auf diesem Bild erhaschen:

Zuvor werden wir allerdings noch mit der Anniversary Edition von Skyrim verwöhnt, die als ersten DLC gerade ausgerechnet ein Aquarium angekündigt hat.

