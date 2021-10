Die Skyrim Anniversary Edition feiert im November 2021 zehn Jahre Skyrim und soll über 500 Mods und DLCs beinhalten. Allerdings gab es bisher noch keine Liste der enthaltenen Inhalte. Und die ersten bewegten Bilder der neuen Edition präsentieren jetzt ausgerechnet ein Aquarium.

Der neue DLC schließt eine unerwartete Lücke

Auf Twitter zeigte Bethesda einen kurzen Video-Teaser zum neuen Feature, das in der Anniversary Edition landen wird. Dabei handelt es sich um Aquarien für eure Häuser, die ihr im Addon Hearthfire gestalten könnt:

Neben Ausstellungstafeln gibt es auch präsentable Glaskästen für eure fischigen Freunde. »Aber Moment mal, Fische?« fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ja, auch das Fangen von Meerestieren bekommt in der Anniversary Edition ein Upgrade, denn wir wissen bereits, dass ein neues Angel-Feature seinen Weg ins Rollenspiel finden wird.

Aquarien sind tatsächlich kein Inhalt, der in gängigen Mods bisher oft enthalten war. Was wohl entweder heißt, dass absolut niemand Interesse an Fischausstellungen in Skyrim hat, oder dass Bethesda hier eine smarte Lücke schließt - wir werden sehen. Derzeit sind Fans vor allem besorgt wegen ihrer bereits bestehenden Inhalte. Denn die neue Version wird laut Entwickler erneut all eure Mods unbrauchbar machen. Davon wären auch Projekte wie die größte Skyrim-Mod aller Zeiten Beyond Skyrim betroffen:

Die Skyrim Anniversary Edition erscheint pünktlich zum Jubiläum am 11. November 2021. Alle bekannten Infos zur Anniversary Edition findet ihr hier in unserer großen Übersicht. In unserer Kolumne könnt ihr nachlesen, warum derartige Details der Anniversary Edition zum Endgegner für Elder Scrolls 6 werden könnte:

Was denkt ihr über den neuen Inhalt? Cooles Detail oder völlig nutzlos? Und welche DLCs und Mods wünscht ihr euch für die Anniversary Edition? Erzählt es uns in den Kommentaren!