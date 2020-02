Neue Skyrim-Mod lässt euch Fußball spielen - mit Personen als Ball

Es gibt gigantische Total-Conversion-Meisterwerke wie Enderal, die aus Skyrim ein völlig neues Erlebnis machen - und es gibt Mods wie Z Skyrim Soccer. Das Plugin versteht sich eher als Quatsch-Projekt, denn es erweitert das ursprüngliche Skyrim um lediglich zwei skurrile Neuerungen: Ihr könnt NPCs jetzt dribbeln oder sie alternativ mit Schmackes durch die Landschaft schießen. Das sieht dann so aus:

Der Beschreibungstext auf Nexusmods liest sich ähnlich geradlinig:

"Der Ball ist dein Freund, also ist dein Freund jetzt ein Ball. Diese Mod erlaubt euch, Fußball in Skyrim zu spielen. Allerdings handelt es sich beim Ball um Lebewesen in der Umgebung."