Neue Skyrim-Mod ist quasi ein Seefahrer-Addon mit neuen Inseln und eurem eigenen Schiff

Kaum ein Spiel hat wohl so viele Fan-Mods wie Skyrim. Egal ob im Koop oder mit Erweiterungen á la Oblivion: Das fünfte Elder Scrolls hat eine unglaublich lebhafte und kreative Mod-Community.

Mit The Pride of Teia gibt es jetzt die nächsten spannende Fan-Inhalte zum Open-World-Abenteuer. Darin könnt ihr mit eurem eigenen Schiff nicht nur die schon existente Skyrim-Welt erkunden, sondern auch sechs neue Inseln erforschen.

Falls ihr euer Wissen über Tamriel aber auf die Probe stellen wollt, schaut euch außerdem folgende Skyrim-Mod an:

11 1 Skyrim Mod lässt euch eine Abschlussarbeit über Skyrim-Lore schreiben

Das steckt alles in der Mod

In The Pride of Teia steckt so einiges drin. Was genau, haben wir hier mal aufgelistet:

Die Inseln von Teia: Sechs recht große Eilande könnt ihr mithilfe der Mod erkunden. Die Inseln liegen zwischen dem Geistermeer und dem Eltherischen Ozean und tragen den Namen einer einstigen Gottheit.

Sechs recht große Eilande könnt ihr mithilfe der Mod erkunden. Die Inseln liegen zwischen dem Geistermeer und dem Eltherischen Ozean und tragen den Namen einer einstigen Gottheit. Dungeons: Auch wenn es keine Quests gibt, befinden sich doch immerhin zwei große Dungeons auf den Inseln. Kleinere Unterwasser-Gebiete könnt ihr auch auffinden.

Auch wenn es keine Quests gibt, befinden sich doch immerhin zwei große Dungeons auf den Inseln. Kleinere Unterwasser-Gebiete könnt ihr auch auffinden. Euer eigenes Schiff: Besonders spannend ist natürlich euer eigenes großes Segelboot! Das fungiert nicht nur als Schnellreise-Funktion zwischen dem Festland und den Inseln von Teia, sondern kann auch selbst gesteuert werden. Auch in den Gewässern der Original-Version von Skyrim könnt ihr die Gegend unsicher machen. Außerdem dienen das Schiff und die Kajüte als Heim für euren Charakter.

Falls euch die Mod übrigens bekannt vorkommt, liegt das daran, dass es sie im kleineren Maße schon einmal gab! Da hieß es noch The Isles of Teia, das ausführliche Update hört jetzt auf den Namen The Pride of Teia. Das eigene Schiff ist beispielsweise neu, die Inseln gab es schon vorher.

Mit diesen Bugs müsst ihr rechnen

Der Erschaffer von Pride of Teia,“Tasheni”, hat seine Modder-Karriere laut eigenen Aussagen fürs erste an den Nagel gehängt. Diese Mod soll für mindestens ein, zwei Jahre sein letztes Projekt gewesen sein. Alle jetzt noch existierenden Bugs werden also vermutlich auch nicht so schnell verschwinden.

Ein paar kleine Schwierigkeiten können noch auftreten: Gefährten können beispielsweise von Bord fallen, lasst eure Freunde also lieber unter Deck warten, damit dieses Missgeschickt nicht geschieht. Unter Deck kann es auch mal passieren, dass ihr aufgrund der Möbel stecken bleibt. Außerdem haben wenige Figuren einen Gesichts-Bug, der nicht mehr behoben wurde. Alle Probleme und Bugs findet ihr transparent vom Modder aufgelistet auf NexusMods.

Obwohl auch die Bethesda-Rollenspiele oft von Bugs und Glitches geplagt sind, hat sich das Studio mittlerweile mehr als bewährt. Wie ihnen das gelungen ist, lest ihr in folgendem Plus-Artikel:

13 16 Skyrim- und Fallout-Macher Wie Bethesda von der Garagenfirma zum Elder-Scrolls-Giganten wurde

So ladet ihr die Mod runter

Für die Besitzer der Skyrim SpeciaI Edition gilt folgendes: Ihr könnt The Pride of Teia über Nexusmods herunterladen. Außerdem benötigt ihr den Skyrim Script Extender, den ihr ebenfalls auf Nexusmods findet. Bei der Installation wird die Verwendung eines Mod-Mangers empfohlen. Alternativ geht ihr einfach wie bei den meisten Mods vor: Verschiebt die heruntergeladene Mod in den Ordner “Data” bei eurem Spiel und startet Skyrim – die Mod sollte daraufhin laufen.

Falls ihr jedoch nur die ursprüngliche Version von Skyrim besitzt, könnt ihr euch die Mod hier runterladen, benötigt aber noch die DLCs Dawnguard und Dragonborn dazu.

Hat euch die ausführliche Seefahrt in Skyrim schon immer gefehlt oder interessiert ihr euch mehr für die Geschehnisse auf dem Festland? Schreibt es uns in die Kommentare!