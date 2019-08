Die ganze Woche findet ihr in unserem Livestream neue Ankündigungen zu aktuellen Spielen und exklusive Gameplay-Szenen von der gamescom in Köln.

Zeitig zum Wochenende heißen wir am Freitag zur Abwechslung mal keine AAA-Entwickler, sondern professionelle Modder willkommen, die aber ein umso größeres Projekt am Laufen haben: Skywind!

Unser Stream am Freitag:

Was? Gameplay-Präsentation von Skywind mit den Entwicklern

Wann? Am Freitag, den 23. August 14:15 Uhr.

Wo? In unserem Livestream auf Youtube, Twitch & unserer gamescom Themenseite

Diese Leute erwecken Morrowind zu neuem Leben

Remakes alter Klassiker sind ja schon lange keine Seltenheit mehr. Die Titel der Elder-Scrolls-Serie hat der Trend bislang aber eher kalt gelassen. Damit das nicht so bleibt, hat eine Gruppe aus talentierten Fans sich zusammengerottet, um Morrowind von Grund auf neu zu bauen. Als Basis dient ihnen dabei praktischerweise dessen Nachfolger Skyrim, das sie nach und nach von Himmelsrand in Vvardenfell verwandeln.

Skywind nennt sich das Projekt und ist eine sogenannte Total-Conversion. Eine riesige Modifkation also, die aus Skyrim praktisch ein neues Spiel macht. Dabei soll nicht nur die Spielwelt von Morrowind in neuem Glanz erstrahlen, auch dessen Quests werden genau wie sie damals waren in das Spiel eingefügt.

Wer steckt hinter dieser Mammutaufgabe? Eine ganz Horde freiwilliger Entwickler! Und dazu zählen auch Florian Frey und Ben Reichstein, die wir am Freitag, den 23. August um 14:15 Uhr bei uns im Livestream bei #gctogether willkommen heißen. Mit dabei haben sie neue Gameplay-Szenen und werden alle Fragen beantworten, die ihr vielleicht noch an das Projekt haben könntet.

Volles Programm mit The Elder Scrolls Online, Final Fantasy 7 & mehr

Skywind bleibt am Freitag nicht das einzige Rollenspiel, mit dem wir uns beschäftigen. Schon vorher machen wir einen weiteren Abstecher nach Tamriel. Diesmal nehmen wir uns aber gleich den ganzen Kontinent vor. Wir bekommen nämlich Besuch vom dem amerikanische MMO-Experte Matt Firor, der euch einen Einblick in die Zukunft von The Elder Scrolls Online gewährt.

Außerdem bekommen Konsolen-Fans am Freitag in unserem Stream noch einen ausführlichen Vorgeschmack auf das Remake von Final Fantasy 7 und erfahren, was Nintendo neben Pokémon Schwert & Schild und der neuen Switch Lite noch so alles an Neuheiten auf der hohen Kante hat.

Noch mehr tägliche News und brandaktuelle Neuankündigungen findet ihr die ganze Woche lang auf unserer gamescom-Themenseite!