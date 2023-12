Dieses neue Strategiespiel ist quasi der böse Zwilling von Civilization und der Release ist nah

Solium Infernum hetzt Dämonen unterschiedlicher Art in der Hölle aufeinander.

Da ist der Prinz der Dunkelheit nur mal kurz weg und was machen all die sich tagtäglich hassenden Dämonen in seinem Reich? Sie fallen übereinander her, schmieden Komplotte und lassen höllenerschütternde Titanen auferstehen. Und ihr seid einer dieser Möchtegern-Fürsten, die im 4X-Strategiespiel in das Geschehen eingreifen - Willkommen bei Solium Infernum!

Der folgende Trailer verrät euch das Releasedatum des Höllen-Strategiespiels. Ab dem 14. Februar 2024, also am Valentinstag, können sich Dämonen aller Art so richtig liebhaben. Wer sich nicht bis dahin gedulden möchte, kann auch bereits heute die Demo auf Steam anspielen.

Worum geht es in Solium Infernum?

1:30 Die Höllentore öffnen sich: Das 4X-Strategiespiel Solium Infernum verrät seinen Release

Folgende Aspekte sollen das Strategiespiel Solium Infernum von der Konkurrenz abheben:

Ein dämonischer Wettkampf: Im Kern geht es um den Wettstreit von acht unterschiedlichen niederträchtigen Erzfeinden, allesamt Dämonen. Sie streiten um den Thron der Hölle. Dieser lässt sich auf unterschiedlichen Wegen erobern, etwa durch Hinterlist, Krieg oder düstere Rituale.

Multiplayer: Der Titel bietet einen optionalen, asynchron ablaufenden Multiplayermodus für bis zu sechs Spieler. Asynchron heißt, dass die Züge unabhängig und zeitversetzt erfolgen können, zum Beispiel unterteilt in 5- bis 15-minütige Spielabschnitte, die sich über mehrere Tage oder sogar Wochen erstrecken können. Ihr könnt die Matches aber auch simultan austragen.

Der Titel bietet einen optionalen, asynchron ablaufenden Multiplayermodus für bis zu sechs Spieler. heißt, dass die Züge unabhängig und zeitversetzt erfolgen können, zum Beispiel unterteilt in 5- bis 15-minütige Spielabschnitte, die sich über mehrere Tage oder sogar Wochen erstrecken können. Ihr könnt die Matches aber auch simultan austragen. Optik: Die Entwickler setzen auf einen einzigartigen Grafikstil, mit dem sie die surreale Umgebung der Hölle sowie die darin lebenden Wesen darstellen.

Generell sollten sich Veteranen von Civilization und Co. schnell wohlfühlen. Denn viele Grundprinzipien des 4X-Strategiegenres finden sich auch in Solium Infernum.

Neuinterpretation: Dabei sind Setting sowie Umsetzung in dieser Form übrigens nicht neu. Der Titel ist quasi ein vollumfängliches Remake eines Spieles aus dem Jahr 2009. Wer sich die Vorlage ansehen möchte, findet davon auf Youtube noch Gameplay. Schon damals bot der Titel einen Play-by-Email-Modus. Hier finden sich also die Grundlagen der wahlweise auch asynchron austragbaren Multiplayermatches.

Falls ihr euch einen tieferen Einblick ins ungewöhnliche 4X-Spielprinzip von Solium Infernum verschaffen wollt, empfehlen wir euch das fast neun Minuten lange Gameplay-Video, das die Entwickler im Oktober veröffentlicht haben:

8:41 Im Strategiespiel Solium Infernum müsst ihr die Hölle erobern und verwalten

Und auch abseits von Solium Infernum dürfen Fans von Globalstrategie in den nächsten Monaten aus dem Vollen schöpfen. So arbeiten sowohl Paradox als auch Microsoft an ambitionierten Konkurrenten für Civilization:

Was denkt ihr über Solium Infernum? Spürt ihr bereits den Drang, alsbald mit euren Freunden in die Hölle hinabzusteigen? Oder winkt ihr aufgrund des doch sehr düsteren Settings ab und widmet euch lieber nicht minder spannenden 4X-Gefechten auf der Erde? Teilt uns eure Gedanken und Meinungen gerne in den Kommentaren mit!