In Sons of the Forest sorgen diese Hütten für neuen Diskussionsstoff.

Behausungen in Survival-Spielen strahlen Sicherheit aus, Geborgenheit, Schutz. Ganz anders die verlassenen Verschläge, die Spielerinnen und Spieler jüngst in der Spielwelt von Sons of the Forest fanden.

Was es mit den Orten auf sich hat, welche schaurigen Geheimnisse sie bergen, und ob sie vielleicht sogar Hinweise auf die Zukunft des Spiels geben, darüber diskutieren Fans derzeit fleißig.

Auch unser Autor André Baumgartner fand die mysteriösen Hütten bereits, und das sogar mehrfach. Wir können euch deshalb ein paar Bilder zeigen, die nebulöse Hinweise auf ihre Bedeutung geben. Und wir führen auf, was andere Spieler dazu vermuten.

Es scheint etwas mit den Mutanten zu tun zu haben. Ihr könnt die Monster von Sons of the Forest hier anschauen – wenn ihr starke Nerven habt:

1:56 Im Trailer zu Sons of the Forest legen wir uns mit Mutanten-Babys und Fleischmonstern an

Das sagt die Community

Auf Reddit teilte eine Person ihren Fund und merkt an, dass die Hütten derzeit noch kaum Mehrwert bieten würden. Daher mutmaßt sie, dass sie Schauplatz für neue Story-Elemente in einem künftigen Update werden könnten. Das erste große Update ist gerade brandaktuell.

Über 90 Nutzer kommentieren, was sie von den Hütten halten. Beispielsweise fanden einige dort diverse Armbrustbolzen, die in Sons of the Forest relativ selten zu finden und nicht per 3D-Drucker herstellbar sind.

Eine andere Person glaubt, dass es sich um Fischerhütten handelt, was durchaus plausibel klingt, da im Inneren diverse Fischernetze hängen. Ein anderer Nutzer würde sich freuen, wenn künftig eine Angel in so einer Hütte zu finden wäre.

Wieder andere sind überzeugt, dass es sich um Gebäude handelt, die zu Golfplätzen gehören. Dagegen sprächen aber die deutlichen Hinweise auf Fischereibetrieb.

Die richtig gruseligen Bilder aber zeigen wir euch jetzt.

Was zum Henker ist da los?

Die Hütten scheinen irgendetwas mit den grausigen Mutanten zu tun haben, die schon seit dem Vorgänger The Forest für ordentlich Horror sorgen. Die Bilder oben zeigen euch auch den Fundort auf der Karte an.

Wir erkennen tatsächlich auch Fischerboote, außerdem liegt unser Fundort nahe der Küste. Das würde die Fischerhütten-Theorie stützen. Aber was hat es mit den ekligen Mutanten auf sich?

Was denkt ihr über die mysteriösen Hütten? Einfach gruseliges Füllwerk für die Spielwelt oder steckt doch mehr dahinter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!