Sons of the Forest: Version 1.0 der Survival-Hoffnung rückt näher, Trailer zeigt neue Release-Features

In der Vollversion von Sons of the Forest erwarten euch neue Tiere, Monster und Charaktere.

Nach einem erfolgreichen Release mit zeitweise über 400.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern wurde es nach kurzer Zeit ziemlich ruhig um Sons of the Forest. Die Entwickler veröffentlichten zwar weiterhin regelmäßig Updates, die Spielerzahlen bewegen sich nun aber seit geraumer Zeit im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Vielleicht kann der anstehende Release von Version 1.0 am 22. Februar 2024 daran etwas ändern. Ein neuer Trailer zeigt jetzt einige spannende Features.

Wer genau hinschaut, kann im etwa einminütigen Video mehrere Neuerungen entdecken, die wir euch kurz auflisten möchten:

Waschbären: Den kleinen Raubtieren konntet ihr auch schon im Vorgänger The Forest begegnen. Möglicherweise dient ihr Fell auch hier wieder zur Herstellung hochwertiger Ausrüstung.

Der Releasetermin für das Update war bereits im November von den Entwicklern angekündigt worden. Schon damals versprach man einige neue Inhalte für die Vollversion. So soll auch die Geschichte erweitert und angepasst werden, und etwa Timmy eine größere Rolle spielen. Deshalb hat Shawn Ashmore Dialogzeilen für dessen Charakter aufgenommen.

In unserem Test zum Early Access Release zeigte Sons of the Forest zwar schon eine Menge Potenzial, ließ uns aber hungrig nach deutlich mehr Inhalten zurück.

Auch wenn wir im Testvideo zu Patch 7 das Spiel schon auf dem richtigen Weg sahen, wird wohl erst der vollständige Release am 22. Februar zeigen, ob das Survivalspiel tatsächlich so gut geworden ist wie erhofft. Sobald es vollständige Patch Notes gibt, findet ihr sie natürlich hier bei uns.