Sons of the Forest: Spieler muss von Kelvin Abschied nehmen und baut ihm ein Andenken

Der Verlust von Kelvin wiegt für viele Spielerinnen und Spieler schwer.

In Sons of the Forest seid ihr auch im Singleplayer nicht gänzlich allein. Wenn ihr wollt, stehen euch nämlich die beiden (meist) hilfreichen Begleiter Kelvin und Virginia zur Seite. Doch passt ihr nicht gut genug auf sie auf, können sie auch sterben, und ihr habt ohne Tricks keine Chance, sie zurückzuholen. Ein Spieler musste jetzt den Verlust von Kelvin verkraften und baute ihm ein Grabmal.

Die Community fühlt mit

Auf Reddit teilt Zealousideal-Till-70 ein Bild seiner einfachen umzäunten Konstruktion, die als letzte Ruhestätte Kelvins dient. Er sei bei dem Angriff eines starken Mutanten gestorben:

Andere Spielerinnen und Spieler erzählen in den Kommentaren ihre eigenen Kelvin-Geschichten, weisen aber auch mehrfach darauf hin, dass man ihn durch das Editieren von Speicherständen zurückholen könnte. So schreibt etwa SweetMeese:

Ich habe ihn versehentlich mit meinem Speer getroffen, als er sich hinter einem Fels vor Kannibalen versteckte. Das hat mich dazu gebracht, den Savefile Editor zu benutzen. Niemals würde ich ohne Kelvin spielen.

Falls ihr Kelvin (oder Virginia) ebenfalls verloren habt, beschreiben wir in unserem Guide, wie ihr ihn genau zurückbringen könnt.

Ein weiterer User mit dem Namen anarrogantworm beschwert sich darüber, dass Kelvins Grab viel zu bescheiden sei:

Kelvins verdient als Grabstätte ein Mausoleum oder eine Pyramide!

CommonOtherwise830 erzählt dagegen davon, wie er wegen Kelvin Einiges aufgab:

Kelvin lief mir in die Axt, als ich gerade einen Baum fällte und ich tötete ihn versehentlich. Mein Freund und ich hatten seit Tagen nicht gespeichert und hatten gerade unsere Basis stark erweitert. [...] Wir entschieden uns den letzten Spielstand zu laden um ihn zurückzubringen. [...] Es ist über eine Woche her, und ich wünschte fast, ich hätte ihn sterben lassen. Denn seitdem hat er schon zwei unserer Hauptgebäude zerstört, indem er einen Baum auf sie fallen ließ.

Das ist natürlich ärgerlich, aber inzwischen ist Kelvin ja immerhin ein bisschen klüger, was auch nicht alle Fans zufriedenstellt:

Lebt Kelvin in eurem Spielstand noch? Und würdet ihr ihn auch auf keinen Fall aufgeben wollen und lieber eine Menge Fortschritt statt ihm verlieren? Oder ist euch Kelvin eher egal, und stört euch vielleicht mit seiner Ungeschicklichkeit eher beim Basisbau? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und erzählt uns von euren Kelvin-Geschichten!