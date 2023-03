Sons of the Forest: Kelvin ist jetzt klüger - und viele Fans sind traurig darüber

Patch 01 hat Sons of the Forest maßgeblich verbessert - aber zu welchem Preis??!

Kelvin ist nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte, trotzdem oder gerade deswegen konnte der NPC die Herzen der Sons of the Forest-Community im Sturm erobern. Diese Romanze steht nun aber vor ihrer ersten großen Härteprobe. Denn dank dem neuesten Patch für Sons of the Forest ist Kelvin nicht mehr ganz so dumm - und das findet nicht jeder Spieler gut.

Ist das ein Buff oder ein Nerf?

Patch 01 hat Sons of the Forest eine Handvoll sinnvoller Verbesserungen und sogar nützliche neue Features beschert - so zum Beispiel einen Gleiter, ein Fernglas und einen zusätzlichen Bosskampf. An einem … Fix(?) des Updates scheiden sich jedoch die Geister.

Kelvin hat nämlich ein etwas größeres Gehirn spendiert bekommen, womit der freundliche NPC und optionale Begleiter nicht mehr ganz so viel Unfug anstellt, wie zuvor. Konkret äußert sich das beispielsweise darin, dass Kelvin keine Bäume mehr abholzt, auf denen Spiele ihre Unterkünfte zu errichten versuchen.

Dass Kelvin jetzt tatsächlich etwas kann, sorgt bei manchen Spielern aber für etwas Unmut. Denn bei dem schlaueren Kelvin handelt es sich jetzt nicht länger um den Kelvin, den sie kennen und lieben gelernt haben. Das äußert sich beispielsweise in den Kommentaren unter dem folgenden Reddit-Beitrag:

Kelvin ist einfach nicht länger Kelvin - art_syber

- art_syber Jetzt hasse ich Kelvin - Financial-Look-1155

- Financial-Look-1155 Okay, das war’s. Ich ersetze Kelvin. Der nächste Kannibale, der durch mein Tor spaziert, wird mein neuer Begleiter. - Potato_Dealership

- Potato_Dealership [Die Entwickler] müssen dafür eine Option einbauen. Etwas “ungeschickter Kelvin” und “Cleverer Kelvin”, zwischen dem die Spieler wechseln können - PurdyDeadly

Natürlich solltet ihr die Kommentare und die Trauer um Kelvin mancher Spieler nicht zu ernst nehmen. Gegenüber PCGamer haben die Entwickler des Studios Endnight Games übrigens bereits einen kleinen Ausblick in die Zukunft von Kelvin (und Sons of the Forest) gewährt:

Spieler sollten sich nicht zu sehr sorgen, es gibt noch immer genug Mittel und Wege, mit denen Kelvin eure Basis zerstören kann [...]. Wir planen für den Early Access Kelvin noch mehr Fähigkeiten zu verleihen und hoffen, ihn gleichzeitig nützlich, aber auch unterhaltsam zu gestalten.

Vor dem Patch wurde Kelvin mit einem loyalen und eben nicht besonders smarten Hund verglichen, der aufgrund seiner Ungeschicktheit einen gewissen Charme mit sich brachte. Spieler teilten ihre kuriosen Beobachtungen, stellten wahnwitzige Experimente mit Kelvin an und auch die GameStar-Community hatte an dem trotteligen Begleiter einen Narren gefressen.

Was ist euch lieber: Ein tollpatschiger, treudoofer Kelvin oder ein cleverer, nützlicher Kelvin? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!