Sons of the Forest geht zum Release auf Steam und Twitch durch die Decke

Sons of the Forest ist endlich da! Zumindest fast, denn genau genommen ist das Survivalspiel ja erst in den Early Access gestartet. Das stört die Fans aber offenbar überhaupt nicht, denn die Spieler- und Zuschauer-Zahlen auf Steam und Twitch gingen zum gestrigen Release gleich mal durch die Decke.

Schon jetzt auf Steam und Twitch ein Hit

Nicht nur das: Auf Steam war der Ansturm sogar so groß, dass der Valve-Shop zwischenzeitlich sogar komplett in die Knie ging. Doch kommen wir zu den nackten Zahlen: Zum Early Access-Launch erreichten die Spielerzahlen auf Steam ihren vorläufigen Höhepunkt mit 269.563 gleichzeitigen Kindern des Waldes (via SteamDB).

Zum Vergleich: Der direkte Vorgänger The Forest kam nie auf mehr als 76.000 gleichzeitige Spieler. Und auch auf der Streaming-Plattform Twitch ist das Interesse an Sons of the Forest riesig. Knapp 719.000 Survival-Fans (via MMMO)schauten anderen Überlebenden dabei zu, wie sie durch den dunklen Wald stolpern. Zu dem Zeitpunkt kamen andere Twitch-Dauerbrenner wie zum Beispiel League of Legends auf nur circa 300.000 Zuschauer.

Natürlich dürfte dem Twitch-Ansturm der zwischenzeitliche Ausfall von Steam und den Sons of the Forest-Servern in die Karten gespielt haben. Denn was man nicht selbst spielen kann, möchte man sich vielleicht zumindest angucken.

Übrigens: Interessiert ihr euch ebenfalls für Sons of the Forest und wollt euch auf den Spielstart optimal vorbereiten, können wir euch natürlich weiterhelfen. Werft einfach einen Blick in die folgenden Artikel, um euch optimal auf das Überleben im Wald vorzubereiten.

Freut ihr euch auf Sons of the Forest oder konntet ihr vielleicht sogar schon selbst reinspielen? Wenn ja, welche erste Erfahrungen habt ihr mit dem Early Access-Release des Survivalspiels gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind gespannt!