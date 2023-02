Steam down: Riesiger Ansturm auf Sons of the Forest legt den Shop lahm

Update 20:09 Uhr: Wir konnten gerade Sons of the Forest in den Warenkorb legen und sogar den Kauf durchführen. Allerdings kommt es immer noch zu verlängerten Wartezeiten zwischen den einzelnen Schritten. Auch einige User auf Twitter und Discord berichten, dass sie immer wieder durchkommen. Bei anderen scheint es immer noch nicht zu funktionieren.

Stand 19:30 Uhr: Der Steam Shop funktioniert gerade bei vielen Spielerinnen und Spielern nicht. Wenn ihr Glück habt, kommt ihr auf die Spielseiten, das Hinzufügen zum Warenkorb macht aber Probleme. Auch Transaktionen lassen sich nicht durchführen.

Verantwortlich dafür ist vermutlich der große Ansturm auf das langersehnte Survivalspiel Sons of the Forest, das heute in den Early Access gestartet ist. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Sons of the Forest ist der langerwartete Nachfolger des Survival-Hits The Forest und gehört zu den meistgewünschten Spielen auf Steam. Jetzt, wo ihr ein wenig Wartezeit überbrücken müsst, empfehlen wir euch ein paar interessante Artikel zum Stöbern.

Wie wäre es mit der Storyzusammenfassung des ersten Teils? Oder eine Kolumne von unserem Survival-Experten Alex, der schon für den Test in den Startlöchern steht?

