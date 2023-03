Sons of the Forest: Großes Update 2 ist da, die wichtigsten Änderungen & Patch Notes

Sons of the Forest wird mit Update 2 vom 23.3. noch umfangreicher.

Die Welt von Sons of the Forest wächst! Das neue große Update 2 bringt am 23. März einige Neuerungen und schraubt an der Balance. Außerdem behebt es einige nervige Bugs - ihr sterbt jetzt zum Beispiel nicht mehr sofort, wenn ihr mit leerem Rebreather ins Wasser hüpft.

Außerdem lauert nach dem Patch ein neuer dämonischer Boss in den tiefen Höhlen auf euch. Wir verraten euch die wichtigsten Änderungen, die Patch Notes gibt’s dann auf Seite 2 dieses Artikels.

Neue Inhalte

Neuer Boss: Ein neues Monster will euch ans Leder. Es lauert in den Hell Caves, also geht gut vorbereitet auf Tour!

Neue Höhlen: Mit dem Update öffnet sich ein ganz neues Höhlensystem, das ihr frei erkunden könnt. Hier findet ihr jetzt auch die Golden Armor.

Mehr Story: Die Geschichte von Sons of the Forest ist noch längst nicht fertig erzählt, immerhin befindet sich das Spiel ja noch im Early Access. Mit Update 2 findet ihr jetzt neue Story-Inhalte.

13:27 Sons of the Forest - Die Story erklärt

Verbesserungen und Bug-Fixes

Rebreather-Problem behoben: Bisher konnte es passieren, dass ihr beim Sprung ins Wasser sofort sterbt - weil euer Rebreather leer war. Allerdings kann man ja auch ohne Gerät eine Weile paddeln. Das Update behebt das Problem. Dafür könnt ihr jetzt kein Wasser mehr trinken, während ihr schwimmt.

Bessere Lichter: Der Patch schraubt an der Helligkeit von Fackeln in der Ego-Perspektive. Außerdem wird die Batterie eurer Taschenlampe jetzt früher automatisch gewechselt, sodass sie nicht erst anfängt zu flackern.

Kelvin verbrennt nicht mehr: Euer treuer Kamerad entzündet sich jetzt nicht mehr selbst, wenn er einem Lagerfeuer zu nahe kommt. Mit jedem Patch wird der Kerl schlauer.

Weitere Fixes: Zusätzlich verbessert das Update 2 jede Menge Grafik- und Audio-Glitches und verschiebt die Balance. Zum Beispiel fängt Goldrüstung jetzt nur noch 70 Prozent dämonische Schaden ab (statt vorher 90 Prozent).

Laut dem offiziellen Discord-Channel von Sons of the Forest kommt das nächste große Update planmäßig am Freitag, den 7. April 2023. Bei uns erfahrt ihr natürlich, was drin steckt!

