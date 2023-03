Sons of the Forest: Neue Fan-Map hat einen cleveren Twist, dank dem ihr euch nie wieder verlauft

Statt des tragbaren GPS könnt ihr nun eine von Fans entwickelte Map verwenden.

Sons of the Forest ist ein Survival-Spiel, das euch wirklich in seine Welt ziehen will. Aus diesem Grund gibt es auch keine klassische Minimap, sondern ein tragbares Navigationsgerät. Das hilft bei der Immersion, macht die Orientierung aber nicht immer ganz einfach.

Jetzt sorgt gerade eine neue Mod bei Fans für Jubelstürme, die eine deutlich übersichtlichere Map einführt. Damit fällt nicht nur die Orientierung leichter, sie kann wahlweise leichter zugänglich sein als das Navigations-Gerät.

Auf Reddit wurde diese neue Map von ihrem Ersteller vorgestellt und sammelt bereits fleißig Upvotes. In den Kommentaren zeigen sich Fans des Survival-Spiels begeistert:

Was macht diese Map so besonders?

Wie viele interaktive Maps da draußen zeigt auch diese neue Map vor allem wichtige Orte und Items in eurer Umgebung, die von der Ingame-Karte gar nicht dargestellt werden. Wenn euch also Immersion weniger wichtig ist als Effizienz, findet ihr hier mögliche Loot-Anlaufstellen sofort.

Anders als andere interaktive Maps hat diese Fan-Karte aber eine Besonderheit. Dank der Verbindung mit dem Overwolf-Programm, kann die neue Karte in Echtzeit eure aktuelle Position im Spiel darstellen. Damit funktioniert sie im Grunde genauso gut, wie eine richtige Ingame-Karte.

Es werden auch noch mehr kleine Erleichterungen ermöglicht. Beispielsweise kann die Map aufzeigen, welchen Weg ihr gewandert seid. Damit könnt ihr problemlos eure Schritte zurückverfolgen und es wird nahezu unmöglich, sich noch in der Wildnis zu verlaufen.

Die Map lässt sich ganz einfach auf einen zweiten Monitor werfen, damit ihr immer nachschauen könnt, während ihr spielt. Alternativ gibt es noch die Option, die Karte als Overlay im Spiel anzeigen lassen.

Neue Features können folgen

Auch wenn die Karte bereits sehr viel Lob bekommt, gibt es auch noch viele Verbesserungsvorschläge. Beispielsweise sollen Filter für die einzelnen POIs möglich werden und es gibt den Wunsch, die Karte auch aufzurufen, ohne vorher Sons of the Forest zu starten.

Ein User fragte zudem danach, die Map auf ein Tablet legen zu können. Hier merkt der Ersteller an, dass das durchaus möglich sein könnte. Allgemein ist die Karte Open Source - womöglich beteiligen sich also auch noch andere Fans mit guten Ideen an der Weiterentwicklung.

Was haltet ihr von dieser neuen Map für Sons of the Forest? Ist das genau das, wonach ihr die ganze Zeit gesucht habt oder haltet ihr solche Mods für überflüssig? Findet ihr, dass man Sons of the Forest überhaupt damit spielen sollte oder macht es gerade den Reiz des Survivalspiels aus, dass derartige Features fehlen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!