Sons of the Forest - Fans haben entschieden: Die besten Orte für den Basenbau

Dieser Strand ist bei der Community von Sons of the Forest so beliebt, dass es sich sogar Kelvin hier gemütlich macht.

Die Frage nach der Basis in Sons of the Forest ist wohl mit der Frage nach dem Starterpokémon zu vergleichen: Theoretisch gibt es kein Richtig oder Falsch, aber einmal zu viel Zeit investiert möchte man nur ungern wieder von vorne anfangen. Spieler haben nun abgestimmt, wo sie ihre Heimat errichtet haben – und das Ergebnis ergibt vollkommen Sinn.

Die beliebtesten Standorte

Der Reddit-User jay4523 hat eine kleine Umfrage gestartet, an welchem Standort die Community ihren Lagerplatz errichtet. Die Zahl in den Rastern zeigt an, wie viele Spieler für diesen Ort abgestimmt haben - insgesamt haben 666 Spieler mitgemacht - ob das was mit den dämonischen Gegnern in Sons of the Forest zu tun hat?!

Wie auf der Karte zu erkennen, halten sich deutlich mehr Spieler auf der westlichen Seite der Insel auf – das lässt sich auch leicht erklären: Zum aktuellen Stand der Early-Access-Phase befinden sich fast alle wichtigen Orte im Westen, während der Osten zu großen Teilen inhaltslos ist. Höhlen, Zeltplätze, Bunker und die Absturzstellen sind fast alle nur auf einer Seite zu finden.

Die beliebtesten Schauplätze lassen sich aber auch noch weiter analysieren. Wir erklären euch die Vorteile der fünf meistgenutzten Orte:

Standort B4: 40 Spieler hat es an den Strand gezogen, weil dort einerseits gleich die Höhle mit dem Taser und dem Unterwassergerät steckt, aber auch andererseits eine der Absturzstellen des Helikopters ist. Mit dem Meer im Rücken können die Kannibalen auch nur von einer Seite aus angreifen. Zusätzlich seht ihr sie frühzeitig, da sie sich nicht in Büschen und auf Bäumen am Strand verstecken können.

61 und 78 Spieler bauen ihr Lager hier auf. Damit sind das die beliebtesten Standorte bei dieser Umfrage. Dieser Ort hat nämlich etwas Einzigartiges: Eine kleine Insel befindet sich im See, genau an der Kante zwischen den beiden Feldern. Da Kannibalen und Mutanten nicht schwimmen können, ist das der ideale Ort für eine Basis. Nur im Winter wird’s ungemütlich, wenn der See gefriert und eure Gegner das Wasser überqueren können. Dafür könnt ihr dann aber auch auf dem Wasser bauen. Standort E3: Hier seid ihr genau zwischen den letzten beiden Absturzstellen mit dem Helikopter, befindet euch direkt bei einer Höhle und dem neuen Gleiter. Wenn ihr an der Klippe baut, habt ihr für euer neues Item auch direkt einen perfekten Startpunkt. Außerdem seid ihr dann wieder von einer Seite völlig geschützt. 52 Spieler haben sich für diesen Ort entschieden.

Hier seid ihr genau zwischen den letzten beiden Absturzstellen mit dem Helikopter, befindet euch direkt bei einer Höhle und dem neuen Gleiter. Wenn ihr an der Klippe baut, habt ihr für euer neues Item auch direkt einen perfekten Startpunkt. Außerdem seid ihr dann wieder von einer Seite völlig geschützt. 52 Spieler haben sich für diesen Ort entschieden. Standort F3: Hier genießt ihr natürlich viele ähnliche Vorteile wie bei E3, habt aber zusätzlich einen kleinen Wasserfall, der etwas Schutz bietet. Eure Wasserversorgung ist dadurch ebenfalls gesichert. Hier tummeln sich 49 von 666 Spielern herum.

Jetzt würde uns natürlich wieder interessieren: In welchem der Felder habt ihr eure Basis aufgebaut? Und welche Art von Basis habt ihr gebaut? An der Klippe, in den Bäumen oder doch auf dem Wasser? Und versucht ihr, euer Zuhause auch schön einzurichten? Oder seit ihr überhaupt nicht an einer selbstgebauten Hütte interessiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!