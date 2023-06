Riesiger Patch 07 für Sons of the Forest ändert die Map, das Story-Ende und noch viel mehr

Sons of the Forest macht einen weiteren großen Schritt in Richtung Release: Das Spiel wurde schon im Early Access zum Survival-Hit, ist aber noch nicht komplett fertig. Mit Patch 07 beseitigt es nicht nur Fehler, sondern liefert auch jede Menge neue Features.

Die wichtigsten Änderungen erklären wir euch gleich, die kompletten Patch Notes findet ihr dann auf Seite 2 dieses Artikels.

Dedizierte Server: Viele Fans haben bereits darauf gewartet, jetzt können erstmals dedizierte Server in Sons of the Forest eingerichtet werden. Eine genaue Anleitung dazu gibt’s hier bei Steam.

Die Map wird erweitert: Wie üblich gibt es neue Orte zu erkunden, diesmal wird der östliche Teil der Insel weiter ausgebaut. Etwa mit neuen Gewässern, Kannibalenlagern, Brücken und so weiter.

Neue Waffe: Das Gewehr liegt in einer Höhle am Ufer des großen Sees, der an die Berge in der Inselmitte angrenzt. Allerdings braucht ihr erst den Rebreather, um hintauchen zu können.

Mehr Story: Es gibt neue Story-Bröckchen (sprich, Schriftstücke) zu entdecken, außerdem erwartet euch ein neuer Endboss-Kampf mitsamt neuer Endsequenz.

Neues Fahrzeug: Ab jetzt saust ihr auch mit Golf-Karts über die Insel.

Neue Trophäen: Ab sofort könnt ihr euer Jagdgeschick mit Tierkopf-Trophäen zur Schau stellen.

Steinwerfen ergibt jetzt Sinn: Ab sofort richtet es Schaden an, wenn ihr jemanden mit Steinen bewerft.

Kevin ist wieder kompetenter geworden: Euer Begleiter kann jetzt steinerne Feuerstellen selber fertig bauen.

Außerdem sollten nach dem Update jetzt jede Menge Glitches und Bugs behoben sein, näheres erfahrt ihr auf der nächsten Seite in den Patch Notes. Wie gefällt euch das Update? Ist eine Änderung dabei, auf die ihr schon lange gewartet habt oder hofft ihr noch auf eine bestimmte Neuerung? Schreibt uns gern in die Kommentare.