Sons of Valhalla: Heiß ersehnter Mix aus Rollenspiel und Aufbau mit Wikinger-Setting gibt Steam-Release bekannt

In Sons of Valhalla darf natürlich auch ein Langboot nicht fehlen.

Schildwall! Falls ihr Fans von Aufbauspielen mit Wikinger-Setting und handgemachtem Pixel-Look seid, ist Sons of Valhalla vielleicht einen Blick wert. Das Erstlingswerk zweier Brüder, die das Studio Pixel Chest betreiben, hat nun einen Release-Termin.

Publisher ist Hooded Horse, die mit Against the Storm und Manor Lords ein sehr beliebtes und ein sehnsüchtig erwartetes Strategiespiel im Portfolio haben.

Sons of Valhalla hat ein Release-Datum

Wann erscheint Sons of Valhalla? Der Release ist für den 5. April 2024 geplant. Das Spiel befindet sich schon länger in Entwicklung. Bereits Mitte 2022 durfte Kollege Fabiano selber reinspielen und sah in dem Strategiespiel durchaus Potenzial.

Wo erscheint Sons of Valhalla? Das Spiel wird aktuell nur auf dem PC veröffentlicht, neben Steam ist auch ein Release im Epic Games Store und bei GOG geplant. Laut SteamDB steht der Sidescroller auf Platz 74 der am meisten gewünschten Spiele.

Was wird das Spiel kosten? Zum Preis gibt es bisher keine Informationen.

1:31 Der Mix aus Rollenspiel und Echzeitstrategie im Wikinger-Stil Sons of Valhalla hat ein Releasedatum

So spielt sich Sons of Valhalla

Falls ihr die Spiele der Kingdom-Reihe kennt, habt ihr bereits ein grundlegendes Verständnis von Sons of Valhalla. Ansonsten folgen hier alle wichtigen Infos:

Story: Ihr seid Thorald Olavson, ein Wikinger, der auf Rache sinnt und den Jarl sucht, der sein Haus niedergebrannt und seine Geliebte entführt hat. Der Story-Modus hat sechs Kapitel, alternativ gibt es einen endlosen Horde-Modus.

Ihr seid Thorald Olavson, ein Wikinger, der auf Rache sinnt und den Jarl sucht, der sein Haus niedergebrannt und seine Geliebte entführt hat. Der Story-Modus hat sechs Kapitel, alternativ gibt es einen endlosen Horde-Modus. Basenbau: Ihr errichtet und verbessert Gebäude, um Ressourcen zu erhalten und bessere Einheiten erschaffen zu können. Durch Befestigungen wachsen Siedlungen zu Festungen, die ihr gegen Angreifer verteidigen müsst.

Ihr errichtet und verbessert Gebäude, um Ressourcen zu erhalten und bessere Einheiten erschaffen zu können. Durch Befestigungen wachsen Siedlungen zu Festungen, die ihr gegen Angreifer verteidigen müsst. Plündern und erobern: Ihr könnt andere Siedlungen entweder überfallen oder besetzen. Ihr kämpft als Thorald Olavson mit Schwert, Speer oder Bogen selbst in den Schlachten, erteilt euren Truppen aber auch direkte Befehle. Ihr könnt ebenfalls andere Burgen belagern und erobern.

Zum Zeitpunkt unserer Vorschau zu Sons of Valhalla gab es beinahe einen Überschuss an Wikinger-Spielen. Habt ihr inzwischen noch Lust auf ein Spiel in diesem Setting oder gibt es davon einfach zu viele? Trifft das Spiel von Pixel Chest euren Geschmack? Habt ihr vielleicht einen der Kingdom-Teile gespielt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.