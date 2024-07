Sorge um Space Marine 2? Kurz vor Release wird die versprochene Beta gestrichen

Space Marine 2 vor dem offiziellen Start auszuprobieren ist jetzt doch nicht möglich.

Der geplante Release von Warhammer 40.000: Space Marine 2 liegt in greifbarer Nähe, am 9. September 2024 schlüpft ihr wieder in die Weltraumrüstungen. Doch nun wurde die versprochene offene Beta abgesagt – ein schlechtes Zeichen?

Wir fassen die Gründe zusammen, die das Entwicklerstudio bekannt gegeben hat und erklären außerdem, was ihr als Entschuldigung bekommt, falls ihr euch schon für die Beta angemeldet hattet.

Warum Space Marine 2 die Beta einstampft

Eigentlich sollte es vor dem Release für alle Interessierten die Möglichkeit geben, in den Koop-Shooter reinzuschnuppern. Nämlich im Rahmen der bereits erwähnten Open Beta, ein Startdatum hatte die noch nicht – aber man konnte sich schon anmelden.

Nun steht fest, diese offene Testphase wird definitiv nicht stattfinden. Das gaben die Entwickler in einem Steam-Post bekannt. Man brauche alle verfügbaren Kräfte, um sicherzustellen, dass das Spiel in einem technisch sauberen Zustand erscheint:

In den letzten Wochen haben wir unglaubliche Begeisterung für das Spiel erlebt, sowohl online als auch bei den Shows während der Nordamerika-Tour. Unsere Teams bei Focus und Saber waren von eurer Leidenschaft wirklich überwältigt und wir haben die Fan-Artworks, die Reaktionen und Memes, die ihr bisher geteilt habt, mit Begeisterung aufgenommen. Space Marine 2 ist fast fertig. Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf die Optimierung, den Feinschliff und die Behebung verbleibender Probleme vor der Veröffentlichung am 9. September. Das bedeutet, dass wir keine öffentliche Online-Beta durchführen werden, da dies die Entwicklerteams von den Vorbereitungen für die vollständige Veröffentlichung abhalten würde.

Trostpflaster: Als Entschuldigung für diese enttäuschenden Neuigkeiten bekommen alle, die sich vor dem 28. Juni angemeldet haben, diesen Skin für die Bolt-Pistole.

Dieser Waffenskin landet zum Release automatisch in eurem Inventar, wenn ihr euch für die gecancelte Beta eingetragen habt.

Zweites Trostpflaster: In dem Post stecken auch spannende Neuigkeiten, etwa dass das Spiel mit dedizierten Servern starten wird. Außerdem gibt’s sechs Minuten kommentiertes Gameplay, unter anderem aus dem Kampagnen-Modus. Das Video seht ihr hier:

6:05 Warhammer 40K: Space Marine 2 - Neuer Trailer zeigt 6 Minuten Gameplay und endlose Gegnerhorden

In den Kommentaren im Steam-Forum äußern einige Nutzer Verständnis für die Absage, andere dagegen sind skeptisch. »Keine Beta, keine Vorbestellung« schreibt etwa Steam-User Clock. Eine so kurzfristige Beta-Absage lässt natürlich ein paar Alarmglocken schrillen, wie es um den technischen Zustand des Shooters bestellt ist.

Space Marine 2 wurde schließlich bereits um zig Monate verschoben, der technische Zustand war auch 2023 bereits während unserer eigenen Anspiel-Eindrücke das mit Abstand größte Problem.

Ob Space Marine 2 seinen Release-Termin diesmal einhalten kann und ob es einen glatten Start schafft, bleibt vorerst abzuwarten.

Was sagt ihr zur kurzfristig eingestampften Open Beta von Warhammer 40.000: Space Marine 2? War euch die versprochene Testphase eh egal oder hättet ihr den Shooter gerne vor Release ausprobiert? Hängt eure Kaufentscheidung vielleicht sogar davon ab? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne direkt unten in die Kommentare.